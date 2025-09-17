تطبيق تشات جي بي تي يُطلق نسخةً مخصصةً للأطفال والمراهقين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- أعلنت شركة“أوبن إيه آي” للذكاء الاصطناعي يوم أمس الثلاثاء، عن إطلاق تجربة“تشات جي بي تي” جديدة للأطفال والمراهقين. وأوضح الإعلان أن أحدث إصدار من“تشات جي بي تي” صُمم في إطار الجهود لحماية خصوصية الأطفال، كما كتبت سارة بريغيل (*).

الأمان والخصوصية

وأوضح الرئيس التنفيذي سام ألتمان في منشورٍ على مدونته يوم الثلاثاء:“نُعطي الأولوية للسلامة على الخصوصية والحرية للمراهقين؛ هذه تقنية جديدة وفعّالة، ونعتقد أن القُصّر بحاجة إلى حماية كبيرة”.

وسيُوجّه“تشات جي بي تي” المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى التجربة المُصممة خصيصاً للأطفال. وإذا لم يكن عمر الشخص واضحاً، فستُحوّل التقنية التجربة تلقائياً إلى تجربة مُخصصة للأطفال. ومع ذلك، تُشير الشركة إلى أنها تُطوّر أيضاً“تقنيةً للتنبؤ بعمر المستخدم بشكل أفضل”. أوضحت المدونة:“إننا في بعض الحالات أو البلدان، قد نطلب أيضاً إثبات الهوية؛ نعلم أن هذا انتهاك لخصوصية البالغين، لكننا نعتقد أنه تنازل جدير بالاهتمام”.

رقابة شبه أبوية

صُمم تطبيق“تشات جي بي تي” للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع بعض أدوات الرقابة الأبوية الجديدة، مثل“ساعات الحظر” التي لا يستطيع الأطفال التحدث فيها إلى“تشات جي بي تي”.

حظر المحتوى الجنسي

يحظر التطبيق المحتوى الجنسي، ولا يسمح بالمغازلة، ولا ينخرط في نقاشات حول إيذاء النفس. وصرح ألتمان بأن الشركة ستُبلغ عن وجود مثل هذه الرسائل، وتتصل بولي أمر المستخدم إذا ذُكرت أفكار انتحارية. وفي حال تعذر الوصول إليهم، فإنها ستتواصل مع السلطات“في حالة وقوع ضرر وشيك”، وفقاً للبيان.

الذكاء الاصطناعي وسلامة الأطفال

تأتي هذه التجربة الجديدة المناسبة للأطفال بعد أقل من أسبوع من إعلان لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن نشر تحقيق في كيفية تأثير نظم شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك“أوبن إيه آي”، على سلامة الأطفال. وصرحت لجنة التجارة الفيدرالية:“تستطيع روبوتات الدردشة الذكية محاكاة السمات البشرية ومشاعرها ونواياها بفعالية، وهي مصممة عموماً للتواصل كصديق أو شخص موثوق، مما قد يدفع بعض المستخدمين، وخاصة الأطفال والمراهقين، إلى الثقة بروبوتات الدردشة وتكوين علاقات معها”.

انتظروه نهاية الشهر

ووفقاً لإعلان“أوبن إيه آي” فإن برنامج“تشات جي بي تي” سيتوفر للمستخدمين دون سن 18 عاماً في نهاية الشهر.

مجلة ((فاست كومباني))، خدمات ((تريبيون ميديا)).