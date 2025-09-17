  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأعلى لذوي الإعاقة يعلن وقف إصدار البطاقة التعريفية حتى إشعار آخر

2025-09-17 06:06:10
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا) - أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن وقف إصدار البطاقة التعريفية واستقبال الطلبات والمراجعين ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وأكد المجلس في بيان رسمي، أنه سيتم الإعلان عن استئناف إصدار البطاقة واستقبال الطلبات والمراجعين على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
يذكر أن البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس تبين نوع الإعاقة، ودرجتها بناء على تقييم وتشخيص من قبل لجان طبية مختصة للحصول على البطاقة التعريفية، ويستعاض بهذه البطاقة عن التقارير الطبية اللازمة للحصول على الخدمات والإعفاءات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر، بناءً على تعليمات الجهة المقدمة للخدمة، بحيث لا يتطلب إحضار تقرير طبي حديث في كل مرة يتقدم الشخص ذو الإعاقة للحصول على الخدمات.
17/09/2025 12:54:00

