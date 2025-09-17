الأعلى لذوي الإعاقة يعلن وقف إصدار البطاقة التعريفية حتى إشعار آخر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا) - أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن وقف إصدار البطاقة التعريفية واستقبال الطلبات والمراجعين ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأكد المجلس في بيان رسمي، أنه سيتم الإعلان عن استئناف إصدار البطاقة واستقبال الطلبات والمراجعين على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

يذكر أن البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس تبين نوع الإعاقة، ودرجتها بناء على تقييم وتشخيص من قبل لجان طبية مختصة للحصول على البطاقة التعريفية، ويستعاض بهذه البطاقة عن التقارير الطبية اللازمة للحصول على الخدمات والإعفاءات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر، بناءً على تعليمات الجهة المقدمة للخدمة، بحيث لا يتطلب إحضار تقرير طبي حديث في كل مرة يتقدم الشخص ذو الإعاقة للحصول على الخدمات.

--(بترا)

ه ر/ب ط

17/09/2025 12:54:00





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار "الأعلى لذوي الإعاقة" يعلن وقف إصدار البطاقة التعريفية حتى إشعار آ الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة اللبنان الأردن يرحب بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية وجرائم ح بريطانيا تنتقد منع إسرائيل دخول نواب بريطانيين إلى الأراضي الفلسطيني عمان تستضيف أول دورة تدريبية وطنية لمدربي السباحة البارالمبعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة