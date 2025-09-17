الأردن يرحب بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية وجرائم حرب

403
الأردن يرحب بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية وجرائم حرب
(MENAFN- Jordan News Agency) عمّان 17 أيلول (بترا) - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي توصلت فيه اللجنة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية لجريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن التقرير يبيّن بكل وضوح أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة عبر القتل المتعمد واستخدام المجاعة سلاحاً واستهداف الأعيان المدنية وتهجير السكان من منازلهم، وفرض ظروف معيشية متعمّدة يُراد بها تدمير الفلسطينيين كليًّا أو جزئيًّا.
وأضاف إن التقرير يؤكّد أنه على حكومة إسرائيل الامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية، وإنهاء انتهاكاتها وجرائمها في قطاع غزة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، ووقف تصعيدها الخطير في المنطقة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
