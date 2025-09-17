الأردن يرحب بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية وجرائم حرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 17 أيلول (بترا) - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي توصلت فيه اللجنة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية لجريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن التقرير يبيّن بكل وضوح أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة عبر القتل المتعمد واستخدام المجاعة سلاحاً واستهداف الأعيان المدنية وتهجير السكان من منازلهم، وفرض ظروف معيشية متعمّدة يُراد بها تدمير الفلسطينيين كليًّا أو جزئيًّا.وأضاف إن التقرير يؤكّد أنه على حكومة إسرائيل الامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية، وإنهاء انتهاكاتها وجرائمها في قطاع غزة.ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، ووقف تصعيدها الخطير في المنطقة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.