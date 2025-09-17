  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة اللبنانية

2025-09-17 06:06:09
عمّان 17 أيلول (بترا) - تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بريجيت طوق، سفيرًا معتمدًا ومقيمًا لدى المملكة.

