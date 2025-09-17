  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بريطانيا تنتقد منع إسرائيل دخول نواب بريطانيين إلى الأراضي الفلسطينية

2025-09-17 06:06:08
لندن 17 أيلول (بترا) - أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر عن استيائه الشديد بعد أن منعت السلطات الإسرائيلية اثنين من أعضاء البرلمان البريطاني من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال فالكونر على حسابه الرسمي على منصة إكس "من غير المقبول أن يُمنع نائبان بريطانيان آخران من الدخول"، مضيفاً "لقد كنت على تواصل مستمر مع زملائي، وكنت واضحا مع السلطات الإسرائيلية بأن هذه ليست الطريقة المناسبة للتعامل مع برلمانيين بريطانيين".

