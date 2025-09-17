عمان تستضيف أول دورة تدريبية وطنية لمدربي السباحة البارالمبية

403
عمان تستضيف أول دورة تدريبية وطنية لمدربي السباحة البارالمبية
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 17 أيلول (بترا) - تشهد العاصمة عمان تنظيم أول دورة تدريبية وطنية لمدربي السباحة البارالمبية، في خطوة وُصفت بالتاريخية نحو تأسيس فرق وطنية متخصصة وتمكين الرياضة البارالمبية في المملكة.
وتقام الدورة خلال الفترة من 16 إلى 20 أيلول الحالي بتنظيم مشترك بين اللجنة البارالمبية الأردنية وأكاديمية "Swim Jordan"»، وبإشراف المدرب الوطني شريف لطفي.
واستقطبت الدورة أكثر من 25 مشاركًا من مدربي السباحة وطلبة وخريجي كليات التربية الرياضية، في مؤشر على تنامي الاهتمام بتطوير رياضة ذوي الإعاقة وتعزيز الشمولية في الرياضة الأردنية.
وتهدف المبادرة إلى إعداد كوادر تدريبية مؤهلة لتأسيس أول فريق وطني للسباحة البارالمبية من خلال برنامج متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويتناول محاور التدريب التكيفي، وتصنيف الإعاقات، والدعم النفسي والاجتماعي، والتخطيط الفني طويل الأمد، والتغذية والبرامج الصحية للسباحين البارالمبيين.
ويقدم محاور الدورة نخبة من الخبراء الأردنيين، منهم: الأستاذ الدكتور محمد أبو الطيّب (التدريب البارالمبي والتأهيل الحركي)، الدكتورة تمارا الحلايقة (تغذية الرياضيين من ذوي الإعاقة)، المدرب شريف لطفي (مدير أكاديمية "Swim Jordan"والمشرف العام على الدورة).
كما تشهد الدورة مشاركة مميزة لمدربين فلسطينيين، ما يعكس روح التعاون الرياضي العربي وتبادل الخبرات في مجال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الأردنية، دعمه الكامل لهذه المبادرة، باعتبارها جزءًا من استراتيجيته الرامية إلى بناء منظومة رياضية شاملة ترتكز على الكفاءة والشمولية والاستدامة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الرياضة البارالمبية في المملكة.
وتعد هذه الدورة نقطة انطلاق نحو مسار احترافي للسباحة البارالمبية في الأردن، بما ينسجم مع توجهات اللجنة في دعم وتطوير الكوادر الفنية والإدارية في هذا المجال الحيوي.
