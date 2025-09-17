عمان تستضيف أول دورة تدريبية وطنية لمدربي السباحة البارالمبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا) - تشهد العاصمة عمان تنظيم أول دورة تدريبية وطنية لمدربي السباحة البارالمبية، في خطوة وُصفت بالتاريخية نحو تأسيس فرق وطنية متخصصة وتمكين الرياضة البارالمبية في المملكة.وتقام الدورة خلال الفترة من 16 إلى 20 أيلول الحالي بتنظيم مشترك بين اللجنة البارالمبية الأردنية وأكاديمية "Swim Jordan"»، وبإشراف المدرب الوطني شريف لطفي.واستقطبت الدورة أكثر من 25 مشاركًا من مدربي السباحة وطلبة وخريجي كليات التربية الرياضية، في مؤشر على تنامي الاهتمام بتطوير رياضة ذوي الإعاقة وتعزيز الشمولية في الرياضة الأردنية.وتهدف المبادرة إلى إعداد كوادر تدريبية مؤهلة لتأسيس أول فريق وطني للسباحة البارالمبية من خلال برنامج متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويتناول محاور التدريب التكيفي، وتصنيف الإعاقات، والدعم النفسي والاجتماعي، والتخطيط الفني طويل الأمد، والتغذية والبرامج الصحية للسباحين البارالمبيين.ويقدم محاور الدورة نخبة من الخبراء الأردنيين، منهم: الأستاذ الدكتور محمد أبو الطيّب (التدريب البارالمبي والتأهيل الحركي)، الدكتورة تمارا الحلايقة (تغذية الرياضيين من ذوي الإعاقة)، المدرب شريف لطفي (مدير أكاديمية "Swim Jordan"والمشرف العام على الدورة).كما تشهد الدورة مشاركة مميزة لمدربين فلسطينيين، ما يعكس روح التعاون الرياضي العربي وتبادل الخبرات في مجال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.وأكد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الأردنية، دعمه الكامل لهذه المبادرة، باعتبارها جزءًا من استراتيجيته الرامية إلى بناء منظومة رياضية شاملة ترتكز على الكفاءة والشمولية والاستدامة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الرياضة البارالمبية في المملكة.وتعد هذه الدورة نقطة انطلاق نحو مسار احترافي للسباحة البارالمبية في الأردن، بما ينسجم مع توجهات اللجنة في دعم وتطوير الكوادر الفنية والإدارية في هذا المجال الحيوي.