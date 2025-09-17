المجلس التمريضي يشارك بفعاليات يوم التغيير 2025

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا) - شارك المجلس التمريضي الأردني اليوم، في فعاليات يوم التغيير 2025، الذي جاء هذا العام تحت شعار "صحة أطفالنا مسؤوليتنا"، مؤكدا التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد لترجمة الشعار إلى مبادرات عملية تسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز جودة الرعاية التمريضية المقدمة لهم.وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن شعار هذا العام "صحة أطفالنا مسؤوليتنا" يجسد جوهر رسالة المجلس، فهو يضع صحة الأطفال في صدارة الأولويات الوطنية والمهنية، وبدعم ورعاية سمو الأميرة منى الحسين رئيسة المجلس التمريضي الأردني.وأكد النوافلة التزام المجلس بمضاعفة الجهود لتطوير السياسات والبرامج التدريبية التي تمكّن الممرضين من تقديم رعاية آمنة وفعّالة لأطفال الأردن، ليكونوا أكثر استعدادا لمواجهة تحديات المستقبل، لافتا إلى أن المجلس سيبقى الداعم الأول للممرضين والممرضات في بناء جيل أردني يتمتع بالصحة والعافية.كما وجّه النوافلة رسالة تقدير إلى الكوادر التمريضية، وقال "نقف أمامكم بكل اعتزاز لنقول إنكم أنتم قوة التغيير وجوهره، وأن سواعدكم البيضاء هي التي تصنع الفارق في حماية صحة أطفالنا وبناء مستقبل وطننا، لقد أثبتم دائمًا أنكم خط الدفاع الأول، وعنوان الإنسانية والرحمة، وأن رسالتكم ليست مهنة فحسب، بل عهد إنساني ووطني نفاخر به العالم، أنتم صُنّاع الأمل، وحملة شعلة التطوير، والركيزة الأساس التي يقوم عليها نظامنا الصحي".وأشار إلى أن يوم التغيير يمثل محطة لتجديد العهد بالمسؤولية الوطنية، وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار في القطاع الصحي، بما ينسجم مع الرؤية التي تقودها سمو الأميرة منى الحسين في دعم وتطوير مهنة التمريض في الأردن.وأكد موظفو المجلس خلال مشاركتهم، أن التغيير يبدأ من الذات، وأن مسؤولية حماية صحة الأطفال هي مسؤولية جماعية تتطلب تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الصحية.