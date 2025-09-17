403
المجلس التمريضي يشارك بفعاليات يوم التغيير 2025
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 17 أيلول (بترا) - شارك المجلس التمريضي الأردني اليوم، في فعاليات يوم التغيير 2025، الذي جاء هذا العام تحت شعار "صحة أطفالنا مسؤوليتنا"، مؤكدا التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد لترجمة الشعار إلى مبادرات عملية تسهم في حماية صحة الأطفال وتعزيز جودة الرعاية التمريضية المقدمة لهم.
وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن شعار هذا العام "صحة أطفالنا مسؤوليتنا" يجسد جوهر رسالة المجلس، فهو يضع صحة الأطفال في صدارة الأولويات الوطنية والمهنية، وبدعم ورعاية سمو الأميرة منى الحسين رئيسة المجلس التمريضي الأردني.
وأكد النوافلة التزام المجلس بمضاعفة الجهود لتطوير السياسات والبرامج التدريبية التي تمكّن الممرضين من تقديم رعاية آمنة وفعّالة لأطفال الأردن، ليكونوا أكثر استعدادا لمواجهة تحديات المستقبل، لافتا إلى أن المجلس سيبقى الداعم الأول للممرضين والممرضات في بناء جيل أردني يتمتع بالصحة والعافية.
كما وجّه النوافلة رسالة تقدير إلى الكوادر التمريضية، وقال "نقف أمامكم بكل اعتزاز لنقول إنكم أنتم قوة التغيير وجوهره، وأن سواعدكم البيضاء هي التي تصنع الفارق في حماية صحة أطفالنا وبناء مستقبل وطننا، لقد أثبتم دائمًا أنكم خط الدفاع الأول، وعنوان الإنسانية والرحمة، وأن رسالتكم ليست مهنة فحسب، بل عهد إنساني ووطني نفاخر به العالم، أنتم صُنّاع الأمل، وحملة شعلة التطوير، والركيزة الأساس التي يقوم عليها نظامنا الصحي".
وأشار إلى أن يوم التغيير يمثل محطة لتجديد العهد بالمسؤولية الوطنية، وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار في القطاع الصحي، بما ينسجم مع الرؤية التي تقودها سمو الأميرة منى الحسين في دعم وتطوير مهنة التمريض في الأردن.
وأكد موظفو المجلس خلال مشاركتهم، أن التغيير يبدأ من الذات، وأن مسؤولية حماية صحة الأطفال هي مسؤولية جماعية تتطلب تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الصحية.
