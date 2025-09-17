الملك يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله المملكة

403
الملك يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله المملكة
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 17 أيلول (بترا) - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدى وصوله عمان في زيارة رسمية للمملكة.
وجرت لأمير دولة قطر مراسم استقبال رسمية في مطار ماركا.
ويرافق سموه في الزيارة وفد يضم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين.
وكان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأركان السفارتين في البلدين.
ورافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني طائرة سمو الشيخ تميم لدى دخولها أجواء المملكة، ترحيبا بسموه.
ولدى وصول موكب سمو أمير دولة قطر إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، رافق الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة)، ترحيبا بضيف الأردن الكبير.
وتزينت شوارع في العاصمة عمان بأعلام الأردن ودولة قطر، ورفعت يافطات حملت عبارات ترحيبية بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
