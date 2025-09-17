  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الملك يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله المملكة

الملك يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله المملكة

2025-09-17 06:06:07
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا) - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدى وصوله عمان في زيارة رسمية للمملكة.
وجرت لأمير دولة قطر مراسم استقبال رسمية في مطار ماركا.
ويرافق سموه في الزيارة وفد يضم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين.
وكان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأركان السفارتين في البلدين.
ورافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني طائرة سمو الشيخ تميم لدى دخولها أجواء المملكة، ترحيبا بسموه.
ولدى وصول موكب سمو أمير دولة قطر إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، رافق الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة)، ترحيبا بضيف الأردن الكبير.
وتزينت شوارع في العاصمة عمان بأعلام الأردن ودولة قطر، ورفعت يافطات حملت عبارات ترحيبية بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

MENAFN17092025000117011021ID1110073320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث