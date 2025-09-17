الملك يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا) - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدى وصوله عمان في زيارة رسمية للمملكة.وجرت لأمير دولة قطر مراسم استقبال رسمية في مطار ماركا.ويرافق سموه في الزيارة وفد يضم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين.وكان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأركان السفارتين في البلدين.ورافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني طائرة سمو الشيخ تميم لدى دخولها أجواء المملكة، ترحيبا بسموه.ولدى وصول موكب سمو أمير دولة قطر إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، رافق الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة)، ترحيبا بضيف الأردن الكبير.وتزينت شوارع في العاصمة عمان بأعلام الأردن ودولة قطر، ورفعت يافطات حملت عبارات ترحيبية بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.