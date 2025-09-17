تخريج الدفعة 32 من متدربي معهد تدريب ماركا الصناعي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 17 أيلول (بترا)- نظم معهد تدريب ماركا الصناعي حفل تخريج الدفعة الثانية والثلاثين من متدربيه، الذي يدار بالتعاون ما بين الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية.

وبحسب بيان الجمعية اليوم الأربعاء، خرج المقدم عايد العبادي نيابة عن مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، المتدربين البالغ عددهم 72 متدربا، بحضور المدير التنفيذي لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية أحمد دغمش ومدير معهد تدريب ماركا الصناعي صلاح الحوامدة ووجهاء من منطقة ماركا وممثلين الفعاليات الرسمية وأصحاب الشركات الصناعية في منطقة شرق عمان.

وأكد العبادي أهمية الدور الذي تضطلع به الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في تطوير برامج التدريب المهني وزيادة الإقبال عليها، مشيرا إلى أن هذه البرامج تأتي استجابة مباشرة لاحتياجات سوق العمل المحلي.

وأضاف، إن الشركة الوطنية تعمل على تزويد الشباب بالمهارات الفنية والتقنية التي تؤهلهم للاندماج في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في مواجهة البطالة والفقر، وتعزيز مساهمة الشباب في العملية الاقتصادية والتنموية.

من جانبه، أشاد دغمش بالشراكة الفاعلة بين الجمعية والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، معتبرا أن هذه الشراكة الاستراتيجية أسهمت في رفد القطاع الصناعي بكفاءات مهنية عالية المستوى.

وأعرب عن امتنانه للقوات المسلحة الأردنية والجيش العربي لما يظهره الخريجون من انضباط والتزام، مؤكدا أن الشباب هم المحرك الأساسي لتطوير الصناعة الوطنية وأن تأهيلهم يعزز القدرة التنافسية للصناعات الأردنية محليا وإقليميا.

وأشار الى أن الجمعية ستقوم بتدريب الخريجين على دورة الإعداد والتأهيل لسوق العمل ومن ثم تأمينهم بفرص تدريب في مواقع العمل منتهية بالتشغيل في الشركات الصناعية.

بدوره، بين الحوامدة، الدور الريادي الذي يقوم به المعهد في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، موضحا أن المعهد يركز على الدمج بين الجانب الأكاديمي النظري والتدريب العملي داخل المشاغل والمختبرات المجهزة بأحدث التقنيات، بما يضمن للخريجين امتلاك المهارات التطبيقية اللازمة للانخراط المباشر في سوق العمل.

وأضاف إن التخصصات المطروحة مثل التكييف والتبريد والآلات الصناعية والتسويق الرقمي تعد من أكثر المجالات الحيوية المطلوبة في السوق المحلية.

وتخلل الحفل تكريم المتدربين الأوائل في مختلف التخصصات، تقديرا لجهودهم وتفوقهم الأكاديمي والعملي خلال فترة التدريب، حيث يأتي هذا التكريم في إطار تشجيع المتدربين على التميز والالتزام وإبراز النماذج المبدعة القادرة على تمثيل صورة مشرفة للشباب الأردني في سوق العمل.

واختتم الحفل بجولة في مشاغل ومختبرات المعهد للاطلاع على البرامج التدريبية والإمكانات المتاحة، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في تأهيل الشباب الأردني لمستقبل مهني واعد.

--(بترا)

و ر / ا ص/ أ أ

17/09/2025 12:22:15