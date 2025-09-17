تخريج الدفعة 32 من متدربي معهد تدريب ماركا الصناعي
عمان 17 أيلول (بترا)- نظم معهد تدريب ماركا الصناعي حفل تخريج الدفعة الثانية والثلاثين من متدربيه، الذي يدار بالتعاون ما بين الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية.
وبحسب بيان الجمعية اليوم الأربعاء، خرج المقدم عايد العبادي نيابة عن مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، المتدربين البالغ عددهم 72 متدربا، بحضور المدير التنفيذي لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية أحمد دغمش ومدير معهد تدريب ماركا الصناعي صلاح الحوامدة ووجهاء من منطقة ماركا وممثلين الفعاليات الرسمية وأصحاب الشركات الصناعية في منطقة شرق عمان.
وأكد العبادي أهمية الدور الذي تضطلع به الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في تطوير برامج التدريب المهني وزيادة الإقبال عليها، مشيرا إلى أن هذه البرامج تأتي استجابة مباشرة لاحتياجات سوق العمل المحلي.
وأضاف، إن الشركة الوطنية تعمل على تزويد الشباب بالمهارات الفنية والتقنية التي تؤهلهم للاندماج في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في مواجهة البطالة والفقر، وتعزيز مساهمة الشباب في العملية الاقتصادية والتنموية.
من جانبه، أشاد دغمش بالشراكة الفاعلة بين الجمعية والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، معتبرا أن هذه الشراكة الاستراتيجية أسهمت في رفد القطاع الصناعي بكفاءات مهنية عالية المستوى.
وأعرب عن امتنانه للقوات المسلحة الأردنية والجيش العربي لما يظهره الخريجون من انضباط والتزام، مؤكدا أن الشباب هم المحرك الأساسي لتطوير الصناعة الوطنية وأن تأهيلهم يعزز القدرة التنافسية للصناعات الأردنية محليا وإقليميا.
وأشار الى أن الجمعية ستقوم بتدريب الخريجين على دورة الإعداد والتأهيل لسوق العمل ومن ثم تأمينهم بفرص تدريب في مواقع العمل منتهية بالتشغيل في الشركات الصناعية.
بدوره، بين الحوامدة، الدور الريادي الذي يقوم به المعهد في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، موضحا أن المعهد يركز على الدمج بين الجانب الأكاديمي النظري والتدريب العملي داخل المشاغل والمختبرات المجهزة بأحدث التقنيات، بما يضمن للخريجين امتلاك المهارات التطبيقية اللازمة للانخراط المباشر في سوق العمل.
وأضاف إن التخصصات المطروحة مثل التكييف والتبريد والآلات الصناعية والتسويق الرقمي تعد من أكثر المجالات الحيوية المطلوبة في السوق المحلية.
وتخلل الحفل تكريم المتدربين الأوائل في مختلف التخصصات، تقديرا لجهودهم وتفوقهم الأكاديمي والعملي خلال فترة التدريب، حيث يأتي هذا التكريم في إطار تشجيع المتدربين على التميز والالتزام وإبراز النماذج المبدعة القادرة على تمثيل صورة مشرفة للشباب الأردني في سوق العمل.
واختتم الحفل بجولة في مشاغل ومختبرات المعهد للاطلاع على البرامج التدريبية والإمكانات المتاحة، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في تأهيل الشباب الأردني لمستقبل مهني واعد.
