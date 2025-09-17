انخفاض أسعار الذهب واستقرار أسعار النفط عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 17 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني أرباح بعد أن لامس المعدن النفيس مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3681.23 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3718.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 41.98 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1392.25 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1182.21 دولار.

الى ذلك، استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، عقب ارتفاع تجاوز 1 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويأتي هذا في وقت تترقب فيه الأسواق قرارا حاسما من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وسجل خام برنت تراجعا طفيفا بمقدار سنت واحد ليصل إلى 68.46 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالمقدار ذاته إلى 64.51 دولار للبرميل.

وتأتي هذه التطورات في وقت حرج للأسواق، حيث يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه اليوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف تحفيز الاقتصاد وزيادة الطلب على الوقود.

وتبقى الأسواق متأهبة لأي مستجدات قد تؤثر على حركة الأسعار، سواء من الجانب الجيوسياسي أو المالي.

--(بترا)

رصد/رس / ا ص/ أ أ

17/09/2025 12:24:50