انخفاض أسعار الذهب واستقرار أسعار النفط عالميا

انخفاض أسعار الذهب واستقرار أسعار النفط عالميا
عمان 17 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني أرباح بعد أن لامس المعدن النفيس مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3681.23 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3718.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 41.98 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1392.25 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1182.21 دولار.
الى ذلك، استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، عقب ارتفاع تجاوز 1 بالمئة في الجلسة السابقة.
ويأتي هذا في وقت تترقب فيه الأسواق قرارا حاسما من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
وسجل خام برنت تراجعا طفيفا بمقدار سنت واحد ليصل إلى 68.46 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالمقدار ذاته إلى 64.51 دولار للبرميل.
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج للأسواق، حيث يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه اليوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف تحفيز الاقتصاد وزيادة الطلب على الوقود.
وتبقى الأسواق متأهبة لأي مستجدات قد تؤثر على حركة الأسعار، سواء من الجانب الجيوسياسي أو المالي.
17/09/2025 12:24:50
