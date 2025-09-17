المكتبة الوطنية تحتفل باليوم الوطني للقراءة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا)- احتفلت دائرة المكتبة الوطنية اليوم الأربعاء في مقرها، باليوم الوطني للقراءة الذي يصادف في 29 أيلول من كل عام.

ويأتي الاحتفال الذي رعاه مدير عام "المكتبة" فراس الضرابعة، بحضور عدد كبير من طلبة المدارس وممثلي جهات معنية والكتاب والمهتمين، بالتعاون مع مؤسسة ابتناء للتدريب والاستشارات.

واستهل الحفل بمحاضرة توعوية عن حقوق المؤلف حملت عنوان "الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة في المملكة الأردنية الهاشمية" وألقاها قيس أبو فضة من مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية، تحدث خلالها عن مفهومي الإبداع والابتكار، موضحا الفرق بينهما من حيث الإجراءات القانونية.

وبين أن الملكية الفكرية حق قانوني يضمن حقوق المالكين وتنقسم إلى قسمين؛ الأول هو حق المؤلف فيما الثاني الحقوق المجاورة.

وتطرق في محاضرته إلى حق الملكية الصناعية وأنواعها، ومنها براءة الاختراع والعلامة التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية

والأسرار التجارية، مفصلا في كل منها.

وفي هذا الإطار، لفت إلى أن حق الملكية الصناعية ليست ضمن مهام دائرة المكتبة الوطنية، وإنما هناك مديرية مختصة

بها في وزارة الصناعة والتجارة.

وفي شرح مفصل، تحدث عن حق المؤلف، لافتا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به "المكتبة الوطنية" في هذا الشأن.

وأشار إلى قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته حتى عام 2014 وكل ما يتعلق من تفاصيل وإجراءات هذا القانون.

وتطرق إلى قانون حماية الحقوق المجاورة والتي تحمي الأشخاص أو الجهات التي تسهم في نشر أو أداء العمل.

كما تحدث عن الحقوق المتعلقة بحق المؤلف والمتمثلة بالحقوق الأدبية والمالية، مفصلا في كل منها، موضحا أن "حق المؤلف" في الجانب الأدبي، تشمل اسمه ونسبة العمل له ومنع أي اعتداء على مصنفه كالتحريف أو التشويه.

أما فيما يتعلق بحق المؤلف المالي، بين أنها تشمل الطباعة والنشر والتوزيع والاستنساخ ونقل المصنف إلى الجمهور والترجمة.

وفي محاضرته، سلط الضوء على مكتب حماية حق المؤلف ومهامه ودوره والإجراءات التي يقوم بها ودور الضابطة العدلية في المكتب لمتابعة

القضايا الحقوقية في هذا الشأن، مؤكدا الدور الكبير والرئيس الذي تضطلع به "المكتبة الوطنية" في متابعة حقوق المؤلف.

وذكر التحديات التي تواجه "حق المؤلف"، ومنها القرصنة الإلكترونية وضعف الوعي لدى الجمهور بأهمية الحقوق وصعوبة الملاحقة

في بعض الأحيان بسبب التطور التكنولوجي وغيرها.

وشدد في ختام محاضرته على أهمية التعاون في مجال حق المؤلف مع مختلف الجهات المعنية، والشراكات مع الناشرين والمؤلفين وسائر القطاع الخاص.

كما اشتمل الاحتفال على افتتاح معرض للكتاب ضم عددا من الكتب المتنوعة في مختلف المعارف والصادرة عن وزارة الثقافة

ضمن مشروع مكتبة الأسرة، بالإضافة إلى نسخ من مجلة الأطفال "وسام" التي تصدرها الوزارة، وتوزيع نسخة واحدة مجانية من كل عنوان على الجمهور .

