المكتبة الوطنية تحتفل باليوم الوطني للقراءة
عمان 17 أيلول (بترا)- احتفلت دائرة المكتبة الوطنية اليوم الأربعاء في مقرها، باليوم الوطني للقراءة الذي يصادف في 29 أيلول من كل عام.
ويأتي الاحتفال الذي رعاه مدير عام "المكتبة" فراس الضرابعة، بحضور عدد كبير من طلبة المدارس وممثلي جهات معنية والكتاب والمهتمين، بالتعاون مع مؤسسة ابتناء للتدريب والاستشارات.
واستهل الحفل بمحاضرة توعوية عن حقوق المؤلف حملت عنوان "الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة في المملكة الأردنية الهاشمية" وألقاها قيس أبو فضة من مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية، تحدث خلالها عن مفهومي الإبداع والابتكار، موضحا الفرق بينهما من حيث الإجراءات القانونية.
وبين أن الملكية الفكرية حق قانوني يضمن حقوق المالكين وتنقسم إلى قسمين؛ الأول هو حق المؤلف فيما الثاني الحقوق المجاورة.
وتطرق في محاضرته إلى حق الملكية الصناعية وأنواعها، ومنها براءة الاختراع والعلامة التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية
والأسرار التجارية، مفصلا في كل منها.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أن حق الملكية الصناعية ليست ضمن مهام دائرة المكتبة الوطنية، وإنما هناك مديرية مختصة
بها في وزارة الصناعة والتجارة.
وفي شرح مفصل، تحدث عن حق المؤلف، لافتا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به "المكتبة الوطنية" في هذا الشأن.
وأشار إلى قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته حتى عام 2014 وكل ما يتعلق من تفاصيل وإجراءات هذا القانون.
وتطرق إلى قانون حماية الحقوق المجاورة والتي تحمي الأشخاص أو الجهات التي تسهم في نشر أو أداء العمل.
كما تحدث عن الحقوق المتعلقة بحق المؤلف والمتمثلة بالحقوق الأدبية والمالية، مفصلا في كل منها، موضحا أن "حق المؤلف" في الجانب الأدبي، تشمل اسمه ونسبة العمل له ومنع أي اعتداء على مصنفه كالتحريف أو التشويه.
أما فيما يتعلق بحق المؤلف المالي، بين أنها تشمل الطباعة والنشر والتوزيع والاستنساخ ونقل المصنف إلى الجمهور والترجمة.
وفي محاضرته، سلط الضوء على مكتب حماية حق المؤلف ومهامه ودوره والإجراءات التي يقوم بها ودور الضابطة العدلية في المكتب لمتابعة
القضايا الحقوقية في هذا الشأن، مؤكدا الدور الكبير والرئيس الذي تضطلع به "المكتبة الوطنية" في متابعة حقوق المؤلف.
وذكر التحديات التي تواجه "حق المؤلف"، ومنها القرصنة الإلكترونية وضعف الوعي لدى الجمهور بأهمية الحقوق وصعوبة الملاحقة
في بعض الأحيان بسبب التطور التكنولوجي وغيرها.
وشدد في ختام محاضرته على أهمية التعاون في مجال حق المؤلف مع مختلف الجهات المعنية، والشراكات مع الناشرين والمؤلفين وسائر القطاع الخاص.
كما اشتمل الاحتفال على افتتاح معرض للكتاب ضم عددا من الكتب المتنوعة في مختلف المعارف والصادرة عن وزارة الثقافة
ضمن مشروع مكتبة الأسرة، بالإضافة إلى نسخ من مجلة الأطفال "وسام" التي تصدرها الوزارة، وتوزيع نسخة واحدة مجانية من كل عنوان على الجمهور .
--(بترا)
م ت
17/09/2025 12:13:24
