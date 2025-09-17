إنشاء سد تجميعي في وادي المقر بسعة 3 آلاف م3

MENAFN - Jordan News Agency)



البترا 17 أيلول (بترا)- سلمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع جمعية "ميرسي كور"، أعمال إنشاء سد تجميعي في وادي المقر بسعة تخزينية تزيد على 3 آلاف متر مكعب.

وقالت السلطة في بيان اليوم الأربعاء، إن المشروع نُفذ من خلال مفوضية التنمية المستدامة ممثلة بمديرية تنمية الموارد الطبيعية، بمرافقة مديرية الأشغال العامة والدراسات الهندسية بهدف تعزيز البنية التحتية في المنطقة والحد من أخطار السيول الناجمة عن الفيضانات الوميضية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت، إن المشروع يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة أخيرا، مع جمعية "ميرسي كور" ضمن مشروع رفع منعة واستجابة المجتمعات للتغيرات المناخية الذي يتضمن إنشاء عدد من السدود الكابحة في الأودية الرئيسية بوادي موسى لتعزيز قدرة المجتمع المحلي على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

--( بترا)

دط/ا ص/ أ أ

17/09/2025 12:00:36