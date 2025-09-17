  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إنشاء سد تجميعي في وادي المقر بسعة 3 آلاف م3

إنشاء سد تجميعي في وادي المقر بسعة 3 آلاف م3

2025-09-17 06:06:04
(MENAFN- Jordan News Agency)


البترا 17 أيلول (بترا)- سلمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع جمعية "ميرسي كور"، أعمال إنشاء سد تجميعي في وادي المقر بسعة تخزينية تزيد على 3 آلاف متر مكعب.
وقالت السلطة في بيان اليوم الأربعاء، إن المشروع نُفذ من خلال مفوضية التنمية المستدامة ممثلة بمديرية تنمية الموارد الطبيعية، بمرافقة مديرية الأشغال العامة والدراسات الهندسية بهدف تعزيز البنية التحتية في المنطقة والحد من أخطار السيول الناجمة عن الفيضانات الوميضية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت، إن المشروع يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة أخيرا، مع جمعية "ميرسي كور" ضمن مشروع رفع منعة واستجابة المجتمعات للتغيرات المناخية الذي يتضمن إنشاء عدد من السدود الكابحة في الأودية الرئيسية بوادي موسى لتعزيز قدرة المجتمع المحلي على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
--( بترا)
دط/ا ص/ أ أ
17/09/2025 12:00:36

MENAFN17092025000117011021ID1110073316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث