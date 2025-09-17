هيئة الاعتماد تشارك في ورشة إعادة تصور التعلم بالذكاء الاصطناعي

هيئة الاعتماد تشارك في ورشة إعادة تصور التعلم بالذكاء الاصطناعي
عمان 17 أيلول (بترا)- شاركت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، اليوم الأربعاء، في ورشة عمل بعنوان: "إعادة تصور التعلم – توظيف الذكاء الاصطناعي في المناهج والتقييم والمشاركة الطلابية"، اليوم الأربعاء، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي الجامعات الأردنية، بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني .
وأكد رئيس الهيئة، الدكتور ظافر الصرايرة، خلال فعاليات الورشة التي عقدت في فندق الانتركونتيننتال في عمان، أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم قوة محركة تعيد تشكيل التعليم العالي وتفرض على الجامعات مواكبة هذا التحول عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتطوير مهارات الطلبة والأكاديميين على حد سواء.
وأشار إلى أن هيئة الاعتماد وضمان الجودة شرعت بتحديث معايير البرامج الأكاديمية من خلال لجان متخصصة تضم خبراء وأكاديميين وطلبة بهدف دمج مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتشجيع الطلبة على الحصول على شهادات مصغرة تعزز من جاهزيتهم لسوق العمل.
وأوضح الصرايرة، أن الهيئة أنجزت حتى الآن 80 بالمئة من مراجعة البرامج الأكاديمية، مشيرا الى أن الهدف هو دمج الذكاء الاصطناعي في جميع البرامج الجامعية مع نهاية تشرين الأول المقبل، ضمن خطة تنفيذية تمتد لأربع سنوات وترتبط بمؤشرات أداء ذكية.
من جانبه، قال مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن أليكساندر لامبرت، إن "هذه الورشة لا تقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل تتمحور حول إعادة التفكير في كيفية تصميم المناهج وتقييم التعلم وتعزيز مشاركة الطلبة بطرق أكثر شمولا وابتكارا وأثرا"، موضحا أن الذكاء الاصطناعي أصبح مكونا أساسيا في طرق التدريس والتعلم ومع هذه الإمكانات الكبيرة تأتي مسؤولية استخدامه بصورة أخلاقية وشاملة بما يعزز فعليا تجربة الطلبة التعليمية.
من جهته، تحدث رئيس شعبة التعلم الإلكتروني في هيئة الاعتماد وضمان الجودة الأستاذ علي الدرادكة، عن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الإلكتروني، مبينا أن الهيئة قامت بإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معظم التخصصات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير بيئات التعلم ويعزز من جودة المخرجات التعليمية.
وتخللت الورشة كلمات افتتاحية وجلسات متخصصة وورش عمل حول تصميم المناهج وتطوير التقييمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشات حول الجوانب الأخلاقية والتربوية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا.
وتأتي الورشة ضمن التزام المجلس الثقافي البريطاني المتواصل بدعم الابتكار في التعليم العالي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأردنية والبريطانية وبناء بيئات تعليمية أكثر جاهزية للمستقبل.
17/09/2025 12:11:33
