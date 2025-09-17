هيئة الاعتماد تشارك في ورشة إعادة تصور التعلم بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 17 أيلول (بترا)- شاركت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، اليوم الأربعاء، في ورشة عمل بعنوان: "إعادة تصور التعلم – توظيف الذكاء الاصطناعي في المناهج والتقييم والمشاركة الطلابية"، اليوم الأربعاء، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي الجامعات الأردنية، بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني .

وأكد رئيس الهيئة، الدكتور ظافر الصرايرة، خلال فعاليات الورشة التي عقدت في فندق الانتركونتيننتال في عمان، أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم قوة محركة تعيد تشكيل التعليم العالي وتفرض على الجامعات مواكبة هذا التحول عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتطوير مهارات الطلبة والأكاديميين على حد سواء.

وأشار إلى أن هيئة الاعتماد وضمان الجودة شرعت بتحديث معايير البرامج الأكاديمية من خلال لجان متخصصة تضم خبراء وأكاديميين وطلبة بهدف دمج مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتشجيع الطلبة على الحصول على شهادات مصغرة تعزز من جاهزيتهم لسوق العمل.

وأوضح الصرايرة، أن الهيئة أنجزت حتى الآن 80 بالمئة من مراجعة البرامج الأكاديمية، مشيرا الى أن الهدف هو دمج الذكاء الاصطناعي في جميع البرامج الجامعية مع نهاية تشرين الأول المقبل، ضمن خطة تنفيذية تمتد لأربع سنوات وترتبط بمؤشرات أداء ذكية.

من جانبه، قال مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن أليكساندر لامبرت، إن "هذه الورشة لا تقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل تتمحور حول إعادة التفكير في كيفية تصميم المناهج وتقييم التعلم وتعزيز مشاركة الطلبة بطرق أكثر شمولا وابتكارا وأثرا"، موضحا أن الذكاء الاصطناعي أصبح مكونا أساسيا في طرق التدريس والتعلم ومع هذه الإمكانات الكبيرة تأتي مسؤولية استخدامه بصورة أخلاقية وشاملة بما يعزز فعليا تجربة الطلبة التعليمية.

من جهته، تحدث رئيس شعبة التعلم الإلكتروني في هيئة الاعتماد وضمان الجودة الأستاذ علي الدرادكة، عن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الإلكتروني، مبينا أن الهيئة قامت بإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معظم التخصصات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير بيئات التعلم ويعزز من جودة المخرجات التعليمية.

وتخللت الورشة كلمات افتتاحية وجلسات متخصصة وورش عمل حول تصميم المناهج وتطوير التقييمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشات حول الجوانب الأخلاقية والتربوية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا.

وتأتي الورشة ضمن التزام المجلس الثقافي البريطاني المتواصل بدعم الابتكار في التعليم العالي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأردنية والبريطانية وبناء بيئات تعليمية أكثر جاهزية للمستقبل.

