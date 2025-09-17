بلدية الزرقاء تنفذ حملة نظافة شاملة بمشاركة موظفي الدوائر الإدارية

بلدية الزرقاء تنفذ حملة نظافة شاملة بمشاركة موظفي الدوائر الإدارية
الزرقاء 17 أيلول (بترا)- نفذت بلدية الزرقاء، صباح اليوم الأربعاء، حملة نظافة شاملة في مختلف مناطق المدينة، بمشاركة واسعة من موظفي الدوائر الإدارية الذين انخرطوا جنباً إلى جنب مع عمال الوطن وأقسام الصيانة والزراعة في مشهد يجسد روح التكاتف والتشاركية لخدمة المدينة.
وأكد رئيس لجنة البلدية، المهندس خالد الخشمان، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص البلدية على تعزيز التعاون بين جميع كوادرها، الميدانية والإدارية بهدف رفع مستوى النظافة العامة والوصول إلى بيئة حضرية أكثر صحية وجمالية.
وأضاف، إن إشراك الموظفين الإداريين في الميدان يعكس رسالة واضحة مفادها أن مسؤولية الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية جماعية لا تقتصر على فئة بعينها.
وأشار إلى أن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين وستغطي جميع مناطق الزرقاء لحقيق الأهداف المرجوة في إحداث نقلة نوعية على صعيد النظافة العامة وإبراز صورة حضارية تليق بمدينة الزرقاء وسكانها.
