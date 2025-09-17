بلدية الزرقاء تنفذ حملة نظافة شاملة بمشاركة موظفي الدوائر الإدارية

MENAFN - Jordan News Agency)



الزرقاء 17 أيلول (بترا)- نفذت بلدية الزرقاء، صباح اليوم الأربعاء، حملة نظافة شاملة في مختلف مناطق المدينة، بمشاركة واسعة من موظفي الدوائر الإدارية الذين انخرطوا جنباً إلى جنب مع عمال الوطن وأقسام الصيانة والزراعة في مشهد يجسد روح التكاتف والتشاركية لخدمة المدينة.

وأكد رئيس لجنة البلدية، المهندس خالد الخشمان، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص البلدية على تعزيز التعاون بين جميع كوادرها، الميدانية والإدارية بهدف رفع مستوى النظافة العامة والوصول إلى بيئة حضرية أكثر صحية وجمالية.

وأضاف، إن إشراك الموظفين الإداريين في الميدان يعكس رسالة واضحة مفادها أن مسؤولية الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية جماعية لا تقتصر على فئة بعينها.

وأشار إلى أن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين وستغطي جميع مناطق الزرقاء لحقيق الأهداف المرجوة في إحداث نقلة نوعية على صعيد النظافة العامة وإبراز صورة حضارية تليق بمدينة الزرقاء وسكانها.

