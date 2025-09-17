غزة.. انقطاع الإنترنت وتحذير من توقف الخدمة الصحية

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن الانقطاع الجديد "بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسية للشبكة".

وتزامن هذا الانقطاع في الاتصالات مع تحذير أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من توقف الخدمة الصحية بشكل كامل. بسبب منع توريد الوقود.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بأن "الاحتلال الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود الى مستشفيات محافظة غزة".

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "الاحتلال يُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال".

وأضافت أن "منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل".

وأشارت إلى أن "الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الاسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط".