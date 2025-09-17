فريدريش ميرتس..الاستسلام لشروط بوتين سيقوده إلىهدفه التالي

MENAFN - Al-Bayan) حثّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، أوروبا على عدم السماح لروسيا بتحديد شروط أي اتفاق للسلام في أوكرانيا، وحذّر من أن ذلك سوف يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "البحث عن هدفه التالي".

وقال ميرتس أمام البرلمان، مخاطباً النواب خلال وقائع أسبوع الموازنة، إن "بوتين يختبر حدودنا منذ فترة طويلة، إنه يخرب، ويتجسس، ويقتل، ويحاول زعزعة استقرار الناس".

وأضاف ميرتس أن هذا كان واضحاً في بولندا الأسبوع الماضي، عندما انتهكت مسيّرات روسية المجال الجوي للباد، وتم إسقاطها فوق الأراضي البولندية، لأول مرة.

وحذّر المستشار الألماني من أن بوتين يسعى أيضاً إلى زعزعة استقرار المجتمع الألماني.

وأكد ميرتس: "لن نسمح لذلك بأن يحدث"، مضيفاً أن ألمانيا تعزز قدرتها على الصمود وقدراتها الدفاعية لهذا السبب تحديداً.

وقال: "علينا منع خصومنا من القيام بمزيد من العدوان، وفي الوقت نفسه، التقريب بين الحلفاء والشركاء".

كما شدد المستشار الألماني على ضرورة أن تقوم أوروبا بإعادة النظر في مصالحها الاستراتيجية، خصوصاً في ظل التغيرات التي طرأت على العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف: "نحن في أوروبا يجب أن نُعيد تقييم مصالحنا في ضوء التغيرات المتسارعة في علاقتنا مع الولايات المتحدة".

وأشار ميرتس إلى أن التحالف عبر الأطلسي لم يعد "بديهياً كما كان في السابق"، لافتاً إلى أن العلاقة مع واشنطن باتت تقوم على أساس القضايا المحددة والمصالح المشتركة بدلاً من الالتزام الأيديولوجي طويل الأمد. وقال "يبدو من الواضح أن الشراكة مع الولايات المتحدة لن تظل تلقائية، بل ستُبنى بشكل متزايد على أسس المصلحة المشتركة والقضايا المحددة".