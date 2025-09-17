يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت يوتيوب إطلاق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي لابتكار مقاطع فيديو أو تعديل أخرى، في خطوة تشكل نقطة تحوّل للمنصة ويُتوقَّع أن تُحدث تطورا ملحوظا فيها.

يقول رئيس أكبر منصة فيديو في العالم نيل موهان إن "هذه المنتجات الجديدة المبنية على الذكاء الاصطناعي ستحدد السنوات العشرين المقبلة لنا".

وتعوّل المنصة التابعة لغوغل على النموذج الجديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي "فيو 3" الذي أُطلق في مايو ويُعدّ من بين الأقوى أداءً في مجال الفيديو.

من المقرر أن تُطرح مجانا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، أداة "فيو3 فاست" وهي نسخة من النموذج صُممت خصيصا لمنصة "يوتيوب شورتس" التي تُعنى بمقاطع الفيديو القصيرة التي لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق.

وبالإضافة إلى ابتكار مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، يُتيح "يوتيوب شورتس" أيضا إمكان تحريك صورة بناء على حركات مُسجّلة في فيديو آخر.

على سبيل المثال، يمكن المستخدم أن يبتكر فيلما قصيرا لنفسه وهو يؤدي رقصة بريك دانس باستخدام إحدى صوره ومقطع فيديو لراقص هيب هوب.

ومن الميزات الجديدة الأخرى، دمج غرض أو شخصية قائمة على الذكاء الاصطناعي في فيديو مُصوّر بالطرق التقليدية.

"أدوات لا أكثر"

وتعتزم يوتيوب استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم كل جوانب إنشاء المحتوى فيها.

ويثير هذا التقدم السريع قلق بعض المراقبين الذين يتوقعون أن يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الـ"ديب فايك" (الصور أو الفيديوهات المزيفة التي تُبتكر بواسطة الذكاء الاصطناعي وتقدَّم على أنها حقيقية) وانتشار المعلومات المضللة بشكل أوسع.

وقال مسؤولون في يوتيوب لوكالة فرانس برس "نلزم منشئي المحتوى بوضع إشارة على المحتوى المبتكر بالذكاء الاصطناعي والقريب من الواقع، ليكون المستخدمون على علم بذلك".

ومع أن بعض صنّاع هذا النوع من الفيديوهات يحددون ذلك على المنصة، تكون الإشارة إلى أنّ الفيديو ابتُكر بالذكاء الاصطناعي مدرجة غالبا في البيانات الوصفية فقط. وتُنشَر مقاطع فيديو كثيرة أخرى من دون أن تُرفَق بأي إشارة تدل على استخدام الذكاء الاصطناعي فيها.

ويوضح رئيس قسم البودكاست ستيف ماكليندون أن يوتيوب تعتزم إضافة "علامة على أنّ الفيديو مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي" إلى هذه الصيغ. ويضيف "سنكون شفافين مع المستخدمين، لأننا نعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح".

وبعدما كان البودكاست يقتصر على المحتوى الصوتي، أصبح شائعا جدا في النسخ المُصورة.

ويشير ماكليندون إلى أن أكثر من مئة مليون ساعة من البودكاست يتم الاستماع إليها يوميا عبر يوتيوب، فيما يشاهد مليار شخص بودكاست واحدا على الأقل شهريا في المنصة.

وأعلنت المجموعة الثلاثاء أن منتجي البودكاست بات بإمكانهم ابتكار فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي استنادا إلى الملف الصوتي لبرنامجهم، لإضفاء جانب بصري على هذه البرامج.

وفي ما يتعلق بمقاطع الفيديو التقليدية في المنصة، أعلنت غوغل خيارا جديدا للترجمة.

ووسّعت يوتيوب منذ العام 2024 نطاق خدمات الدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لجعل الفيديوهات متاحة في لغات كثيرة من دون الحاجة إلى مترجم بشري.

وأعلنت المنصة الثلاثاء خدمة ذكاء اصطناعي تقوم بمزامنة حركة شفاه صانع المحتوى مع الصوت في النسخة المترجمة.

وقال موهان ردا على سؤال بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على نظام المنصة "إنها أدوات، لا أكثر. صُمّمت لتعزيز الابتكار البشري".

ومن المسائل التي تُطرح، ما إذا كان سيظهر يوما ما عبر يوتيوب نجم مُبتكر بالذكاء الاصطناعي.

ويردّ نائب الرئيس والمسؤول عن المنتجات الموجهة إلى المبتكرين في يوتيوب أمجد حنيف "ربما خلال عام أو عامين. أعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة".

أما بالنسبة إلى احتمال تعرّض المستخدمين لكمية هائلة من المحتوى بسبب الاستخدام الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي، يقول حنيف "لا يُقلقنا الأمر".

ويتابع "إنها مشكلة لطالما واجهناها". عندما انطلق يوتيوب "كل ما كنا نحتاج إليه هو كاميرا ثم تحميل الفيديو. لذلك، حتى قبل 20 عاما، كنا أمام وفرة كبيرة في المحتوى".