دبي تستضيف القمة الخامسة للاستثمار للشركات في جنوب أفريقيا

MENAFN - Al-Bayan) تستضيف دبي قمة الاستثمار والتعاون للشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، من 22 إلى 24 سبتمبر 2025 في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي وتهدف إلى ربط الشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا بأبرز المستثمرين في منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، وصناديق الثروة السيادية، والشركات الكبرى، بهدف تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتعزيز حركة التجارة.

ويركز المؤتمر على تعزيز الشراكات التي من شأنها المساهمة في تطوير قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والمياه، والبناء على الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الحوكمة، وإزالة العوائق أمام الاستثمار، وتعزيز الأطر التنظيمية.

كما تهدف القمة إلى تعزيز الروابط بين الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ أسفرت الدورات السابقة عن نتائج ملموسة، من بينها التمويل المشترك لبنك التنمية لجنوب القارة الأفريقية، ومناقشات حول إصدار صكوك مع وزارة الخزانة الوطنية، إلى جانب استثمارات مشتركة محتملة بين مؤسسة الاستثمار العام وشركاء من دول الخليج.

النمو الشامل

وقال لوفيو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في مجموعة ستاندرد بنك: ((يشرفنا أن نساهم مجدداً في تنظيم هذا الحدث المهم، تؤمن ستاندرد بنك بقوة الشراكات في تقديم مشروعات بنية تحتية تدعم النمو الشامل في أنحاء أفريقيا، وتأتي قمة عام 2025 في وقت محوري بينما تواصل جنوب أفريقيا تعميق إصلاحاتها وبناء ثقة المستثمرين. بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بتحويل النوايا إلى أفعال، وتحويل الأفعال إلى أثر مستدام)).

وسيستقطب الحدث، الذي يمتد على مدار 3 أيام، أكثر من 100 من كبار المسؤولين، بمن فيهم قادة الشركات المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، ومسؤولون حكوميون، ومستثمرون من دول الخليج. وسيشارك الحضور من خلال كلمات رئيسية، وجلسات نقاشية، وحوارات تفاعلية، ولقاءات ثنائية مركزة.

استثمارات مستدامة

ووفقًا لماسيندا، يعكس جدول أعمال القمة طموح جنوب أفريقيا في جذب استثمارات طويلة الأجل ومستدامة. وسيبحث المشاركون فرصًا تتراوح بين توسعات الموانئ وتطوير شبكات نقل الكهرباء، التي تتطلب تمويلًا يزيد على 350 مليار راند، إضافة إلى برنامج ضخم للبنية التحتية المائية تبلغ قيمته 900 مليار راند والمقرر إنجازه بحلول 2030.

بيئة جاذبة

وأضاف: ((يعكس شعار هذا العام الصمود عبر الإصلاحات الجهود المستمرة لبناء بيئة جاذبة للاستثمار في أفريقيا. إن رؤوس الأموال والخبرات الخليجية، مقترنة بالإمكانات الهائلة للنمو في القارة، قادرة على فتح فصل جديد في تطوير البنية التحتية بما يعود بالنفع على الجميع تهدف إلى تسهيل دخول رؤوس الأموال الخليجية إلى مشاريع البنية التحتية في أفريقيا.))

يحمل المؤتمر هذا العام شعار”إطلاق رأس المال الموجه للبنية التحتية في أفريقيا – المرونة عبر الإصلاحات”، بما يعكس الحاجة الملحّة إلى تعبئة رؤوس الأموال من المستثمرين في الشرق الأوسط لدعم أولويات جنوب أفريقيا في مجال البنية التحتية.

ومع سعي الخطة الوطنية للتنمية إلى رفع حجم الاستثمارات في البنية التحتية من أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 30% بحلول 2030 أي ما يعادل أكثر من 4.8 تريليونات راند خلال هذا العقد تحتاج البلاد إلى تعبئة رؤوس أموال خاصة كبيرة. ومن المقدر أن يأتي ما لا يقل عن 3.2 تريليونات راند من هذه الاستثمارات من شراكات محلية وأجنبية.