ترامب يهزّ استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

MENAFN - Al-Bayan) يُرجح أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء معدلات الفائدة للمرة الأولى هذا العام، في ظل تزايد الضغوط السياسية والانقسامات بين حكامه والاضطرابات الأخيرة المرتبطة بإطاحة الرئيس دونالد ترامب مسؤولة من البنك المركزي.

ويختتم المصرف المركزي الأمريكي الأربعاء اجتماعه الذي يستمر يومين، وتتوقع الأسواق أن يعلن خفضاً مقداره 25 نقطة أساس بسبب ضعف سوق العمل. لكن من غير المعروف بعد كم ستبلغ التخفيضات الإضافية ولا وتيرتها.

وما تزال تحركات ترامب تُلقي بظلال من عدم اليقين على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدلات الفائدة، حتى ساعات قبل اجتماع المسؤولين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وكان ترامب، الذي مارس ضغوطاً لأشهر من أجل أن يخفض المصرف المركزي معدلات الفائدة، قد تحرك في أغسطس لإقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في خطوة أثارت معركة قانونية كان يمكن أن تحول دون مشاركتها في هذا الاجتماع.

كما عُيّن المستشار الاقتصادي لترامب عضواً في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، بعدما قدّم مسؤول استقالته بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

وجاء في بيان للاحتياطي الثلاثاء أن المستشار الاقتصادي لترامب ستيفن ميران "أدّى اليمين كعضو في مجلس حكام نظام الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء".

وأتى تثبيت ميران بعدما فاز بفارق ضئيل أثناء تصويت مجلس الشيوخ ليل الاثنين لتولي المنصب، ليصبح بذلك أحد الأعضاء الـ12 الذين يصوتون ضمن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لكنه تعرض لانتقادات من المشرعين الديمقراطيين بسبب تقديمه إجازة بدلاً من الاستقالة من دوره في البيت الأبيض، وهو قرار قال إنه اتخذه بسبب الفترة القصيرة التي سيشغلها في الاحتياطي، والتي تنتهي في 31 يناير.

كذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون رؤية المزيد من الانقسامات داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت يسعى صناع السياسات إلى الموازنة بين خطر ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على العديد من الدول وتدهور سوق العمل.

عادة، قد يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء معدلات الفائدة عند مستوى أعلى لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% أو خفض معدلاتها لدعم سوق العمل.

لكن المعطيات الاقتصادية تشير إلى أن انقسامات قد تحدث بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حتى لو صوت أغلبهم لصالح خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أمر لم يحصل منذ عام 2019.

وقالت دايان سوونك، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "كيه بي إم جي" المالية: "هذا ليس وضعاً جيداً"، مضيفة أن هناك مخاوف بشأن تضخم وركود في آن واحد. وأوضحت "إنها حقيقة الركود التضخمي التي نعيشها الآن" وهي حالة من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.

ومنذ الخفض الأخير الذي أقره في ديسمبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4,25% و4,50%.

وقال غريغوري داكو، الخبير الاقتصادي في شركة "إرنست أند يونغ" (EY) لوكالة فرانس برس إن تأكيد تعيين ميران دون الاستقالة من مجلس المستشارين الاقتصاديين، يحمل أيضاً خطر الشعور بالتأثير السياسي على قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وسيراقب خبراء الاقتصاد نتائج تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وما إذا كان ميران سيدفع نحو خفض كبير في معدلات الفائدة، وهو ما دعا إليه ترامب.

من جهة أخرى، قد تكون للمعركة القانونية التي تخوضها كوك، أول امرأة سوداء في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، تداعيات أوسع نطاقاً على البنك المركزي الأمريكي.

وقضت محكمة استئناف فيدرالية مساء الاثنين بأن كوك يمكن أن تبقى في منصبها بينما تطعن في إقالتها بسبب تهمة بالاحتيال على خلفية رهن عقاري.

لكن إدارة ترامب تخطط لاستئناف القرار ما قد يؤدي إلى إحالة القضية على المحكمة العليا.

وقال داكو إن كل ما يحدث يؤدي إلى "تزايد الاهتمام السياسي بالاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر مثير للقلق" إذ "أظهر التاريخ أنه في الأوقات التي يكون البنك المركزي تحت تأثير سياسي، تكون النتائج الاقتصادية دون المستوى الأمثل".

وقد يعني ذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو والمزيد من التقلبات في الأسواق المالية.