الصين تأمر شركات التكنولوجيا بوقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا

الصين تأمر شركات التكنولوجيا بوقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا
(MENAFN- Al-Bayan) ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء أن هيئة تنظيم الإنترنت في الصين أصدرت تعليمات لأكبر شركات التكنولوجيا في البلاد بالتوقف عن شراء جميع رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا وإنهاء طلبياتها الحالية.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن (إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين) أصدرت توجيهات لشركات من بينها بايت دانس وعلي بابا هذا الأسبوع لإنهاء اختباراتها وطلبياتها من آر.تي.إكس برو 6000دي.
