الصين تأمر شركات التكنولوجيا بوقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا

2025-09-17 06:01:31
(MENAFN- Al-Bayan) ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء أن هيئة تنظيم الإنترنت في الصين أصدرت تعليمات لأكبر شركات التكنولوجيا في البلاد بالتوقف عن شراء جميع رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا وإنهاء طلبياتها الحالية.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن (إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين) أصدرت توجيهات لشركات من بينها بايت دانس وعلي بابا هذا الأسبوع لإنهاء اختباراتها وطلبياتها من آر.تي.إكس برو 6000دي.

