"ذا ناشونال" تعيد إطلاق مجلتها المتخصصة في أسلوب الحياة الفاخر
(MENAFN- Four) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 سبتمبر 2025: أعلنت ذا ناشونال، إحدى المؤسسات الإعلامية الرائدة في الصحافة الإنجليزية والمدعومة بشبكة تحريرية واسعة تشمل مكاتب في لندن وواشنطن وبيروت والقاهرة ومراسلين في أبرز المدن العالمية، عن إعادة إطلاق مجلتها المتخصصة في أسلوب الحياة الفاخر تحت اسم "TN"، بعد أن عُرفت سابقاً باسم "Luxury".
ويأتي الإصدار الأول من المجلة اليوم في نسختين مطبوعة ورقمية عبر موقع ذا ناشونال ليشكل انطلاقة جديدة وجريئة في المحتوى الثقافي والفني من المنطقة وخارجها. وتتصدر غلاف هذا العدد النجمة التونسية-المصرية هند صبري، في إشارة إلى التوجه الجديد للمجلة نحو إبراز الشخصيات المؤثرة في المنطقة.
وستتوفر النسخة المطبوعة من مجلة TN بشكل شهري، لتوزَّع في الفنادق والمراكز التجارية الراقية التي تستقطب جمهور النخبة وعشاق أسلوب الحياة الفاخر، إلى جانب النسخة اليومية من صحيفة ذا ناشونال الحائزة على العديد من الجوائز، والمتاحة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
ويمثل هذا التوجه التحريري الجديد نقلة نوعية من تغطية مظاهر الرفاهية وحدها إلى استكشاف أعمق للقصص التي تحمل معاني وقِيماً إنسانية. وستسلط المجلة الضوء على المبدعين الإقليميين الذين يساهمون في صياغة الحوار الثقافي العالمي، وعلى مساعي المبدعين العالميين في دخول العالم الإعلامي بالمنطقة. وتشمل موضوعاتها مجالات الفنون والثقافة والتصميم والسفر والموضة والمطبخ والعمل الخيري وريادة الأعمال، لتقدم محتوى غنياً يجمع بين العمق والأصالة والمنظور العالمي. للاطلاع على العدد الأول من المجلة، يرجى زيارة الرابط هنا.
وبهذا الصدد، قال نصري عطا الله، محرر في مجلة TN: "تأتي النسخة الجديدة من المجلة برؤية أوسع، حيث تنقل القراء من الاكتفاء بمتابعة مظاهر الفخامة إلى رحلة أعمق تستكشف المعاني الملهمة وراءها. لقد غدت المجلة اليوم وجهة رفيعة تعكس قيم المنطقة وطموحاتها وتطلعاتها، في زمن باتت فيه منطقتنا لاعباً أساسياً في صياغة الذوق العالمي. إن جمهورنا لا يبحث عن الترف السطحي فحسب، بل يتطلع إلى محتوى ثري بالمعرفة يلامسه بعمق ويثري تجربته، وهذا ما نلتزم بتقديمه."
من جانبها، أكدت مينا العريبي، رئيس تحرير "ذا ناشونال": "إن إطلاق مجلة TN يمثل امتداداً لرسالة ذا ناشونال في نقل قصص مؤثرة من منطقتنا إلى العالم. وبحلتها الجديدة، تأتي المجلة برؤية معاد تصورها لتقدم محتوى يعكس أسلوب الحياة بروح عميقة وبُعد عالمي، مع الحفاظ على أصالتها المرتبطة بالهوية العربية. إنها مساحة إعلامية تجسد التزامنا بالتطور مع جمهورنا، وتقديم منصات تثري الفكر وتلهم القارئ وتواكب تطلعاته."
ستواصل ذا ناشونال تعزيز حضورها عبر مختلف المنصات الرقمية والوسائط المتعددة، إلى جانب نسختها المطبوعة الصادرة خمسة أيام أسبوعياً، مع تغطية شاملة للأخبار والأعمال والثقافة وأسلوب الحياة والرياضة، مدعومة بتحليلات معمّقة وتعليقات رصينة تعد من بين الأبرز في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن ذا ناشونال تعد جزءاً من مجموعةIMI ، المؤسسة الإعلامية الخاصة الرائدة عالمياً، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
