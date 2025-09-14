403
تخريج 15 قائدًا إماراتيًا من برامج قيادية رائدة بتنظيم “شنايدر إلكتريك" ومجموعة موانئ دبي العالمية
(MENAFN- APCO Worldwide) دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر 2025: أحرز 15 شاباً إماراتياً خطوة كبيرة نحو تشكيل مستقبل مستدام لدولة الإمارات بعد تخرجهم من برامج قيادية رائدة أطلقتها شنايدر إلكتريك مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وقد نظمت شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، ومجموعة موانئ دبي العالمية، اليوم حفلاً لتكريم الخريجين الخمسة عشر. وتعكس هذه المبادرة التزام الشركتين بتنمية المواهب الإماراتية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي.
وتضمن حفل التخريج، الذي استضافه مكتب شنايدر إلكتريك الجديد في دبي "ذا نيست"، تكريم تسعة طلاب جامعيين من برنامج "رواد مستقبل الاستدامة" وستة موظفين متميزين من "برنامج تبادل الخبرات". وقد أتيح للمشاركين خلال البرنامجين فرصة التعرف العملي على أحدث ممارسات الاستدامة، والابتكار الرقمي، وتطوير المهارات القيادية.
وقدم برنامج رواد مستقبل الاستدامة للطلاب الجامعيين الإماراتيين تجربة تعليمية هجينة لمدة خمسة أشهر، شملت موضوعات "خفض الكربون"، و"إدارة الطاقة"، و"أساسيات الذكاء الاصطناعي". وشارك الطلاب في جلسات افتراضية أدارها خبراء من "شنايدر إلكتريك"، وبالإضافة إلى تدريب عملي داخلي لمدة شهر في "دي بي ورلد" و"شنايدر إلكتريك"، ما زودهم بمهارات عملية تؤهلهم لمهن المستقبل في مجالي "التكنولوجيا" و"الاستدامة".
وفي الوقت نفسه، أتاح البرنامج تبادل الخبرات لستة موظفين من شنايدر إلكتريك و"دي بي ورلد"، عن طريق الانخراط في مقريّ عمل الجهتين، وذلك لمدة أسبوعين، متضمناً الإرشاد المهني من قادة القطاع، والزيارات الميدانية، والمشاريع العملية. وقد عزز البرنامج تبادل المعارف، وتقوية التعاون بين المؤسستين، وتطوير قدرات المشاركين في اتخاذ القرارات المبنية على الاستدامة، وتبني نماذج أعمال مبتكرة.
وفي كلمتها خلال الحفل، قالت أمل الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" لمنطقة الخليج: "يمثل هذا اليوم محطة مهمة في أوجه التعاون بين شنايدر إلكتريك ودي بي ورلد، وتجسد التزامنا المشترك بتعزيز الاستدامة والتفوق التكنولوجي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى رعاية المواهب الوطنية وتعزيز كفاءاتها في المجالات الحيوية التي تركز على المستقبل. هؤلاء الشباب سيتولون دورهم المستحق في قيادة اقتصاد الابتكار في الدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجالي الاستدامة والتكنولوجيا".
ومن جانبه، قال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تُجسد هذه البرامج ما يمكن تحقيقه عندما يلتقي طموح المواهب الإماراتية الشابة مع شراكات قوية. ويعد الاستثمار في الكوادر البشرية الأفراد محور استراتيجيتنا للاستدامة، ومع وجود أكثر من نصف سكان دولة الإمارات دون سن الثلاثين، فإنها واحدة من مجموعات المواهب الأصغر سناً في العالم والمستعدة لقيادة التحول نحو تجارة وسلاسل توريد أكثر استدامة".
يأتي هذا التعاون امتدادًا لمبادرات التوطين المستمرة التي أطلقتها "شنايدر إلكتريك" و"دي بي ورلد"، والتي تشمل برنامج "تميز"، و(FEM in STEM)"، و(Next Gen Go Green)، و"رواد"، و"طموحي"، و"بداية"، والتي تهدف جميعها إلى تأهيل جيل جديد من القادة من خلال برامج التدريب والتوجيه المتخصصة.
والجدير بالذكر أن "شنايدر إلكتريك" أطلقت في وقت سابق من العام الجاري، برنامجًا مدته خمس سنوات بقيمة 100 مليون درهم لتطوير المواهب الوطنية في دولة الإمارات، بينما عززت "دي بي ورلد" خطتها الاستثمارية الأوسع في التعليم بقيمة 35 مليون دولار حتى عام 2030.
