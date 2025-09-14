403
«جي دبليو سي» تفوز بجائزة مشروع العام من «ميد»
(MENAFN- Gwclogistics) -الشيخ عبد الله بن فهد: ملتزمون بتطبيق أفضل معايير الاستدامة
-ماثيو كيرنز: مستمرون بتطوير بنية تحتية مستدامة ومشاريع تنموية
سبتمبر 2025 \ الدوحة \ قطر: حصدت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – رائدة قطاع الخدمات اللوجستية في دولة قطر – جائزة مشروع العام عن فئة معالجة المياه على مستوى دولة قطر عن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة "جي دبليو سي بوصلبة للتخزين" وذلك ضمن النسخة الخامسة عشرة من جوائز ميد للمشاريع السنوية لعام 2025 بالتعاون مع بنك المشرق، الأمر الذي يؤهلها للمنافسة على جوائز ميد للمشاريع الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي سيعلن عنها في 19 نوفمبر 2025.
وصرّح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: "نفخر بفوزنا بجائزة ميد للمشاريع على المستوى الوطني ضمن نخبة من أفضل مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل هذه الجائزة المرموقة تقديراً لجودة المشروع وللجهود المبذولة لتطوير بنية تحتية مستدامة تعزز من المسيرة التنموية لدولة قطر وبما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 ".
وأضاف سعادته: "هذه الجائزة لا تحتفي فقط بمساهمتنا في التنمية وانما تسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة "جي دبليو سي بوصلبة للتخزين" التي تمثل محطة فارقة في سجل الالتزام بتطبيق أفضل معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة والتنمية" ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتطبق محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة "جي دبليو سي بوصلبة للتخزين" أفضل معايير معالجة المياه والحلول البيئية المستدامة لضمان إعادة تدوير المياه الرمادية المعالجة وتجهيزها لأغراض ري الأشجار والنباتات الأمر الذي يعزز من الاستدامة كما تساهم معالجة المياه في تحسين خصوبة التربة وتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية والمحافظة على الموارد المائية وهو ما يساهم في تعزيز الزراعة المستدامة ويدعم الاستدامة في قطر.
وتقوم المحطة بمعالجة 456 مترًا مكعبًا من المياه يوميًا، مما يضمن توفير إمدادات مستقرة وشاملة لنظم الري، ويستخدم الماء المعاد تدويره في ري مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع من المساحات الخضراء بينما تبلغ مساحة منطقة "جي دبليو سي بوصلبة للتخزين" 520 ألف متر مربع ، وتضم 200 ألف متر مربع للمخازن ومراكز التوزيع و21 ألف متر مربع للمرافق السكنية و21 ألف متر مربع مخصصة لساحات الحاويات والتخزين المفتوحة.
ومن جانبه قال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـمجموعة "جي دبليو سي" : هذه هي الجائزة الثانية خلال أشهر قليلة التي يحصدها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة "جي دبليو سي بوصلبة للتخزين" حيث فاز في نوفمبر 2024 بجائزة أفضل مبادرة لإعادة تدوير المياه وذلك خلال منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة الذي نظمته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، وهو ما يعكس بوضوح أهمية هذا المشروع ويمثل حافزاً لاستمرار "جي دبليو سي" في تطوير بنية تحتية مستدامة وإطلاق مشاريع تنموية بالإضافة إلى قيادة قاطرة نمو قطاع الخدمات اللوجستية".
وتُعَد جوائز ميد للمشاريع بالتعاون مع بنك المشرق تكريماً سنوياً يستهدف الاحتفاء بأفضل المشاريع وأكثرها تميزاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركز الجوائز على الابتكار والاستدامة والأثر الإيجابي للمشاريع على المجتمع وقد أصبحت معياراً رئيسياً للجودة والإنجاز في المنطقة ، وفي هذا العام تم اختيار 87 مشروعًا في 17 فئة وذلك بعد عملية تحكيمية نزيهة وشفافة لتقييم المشاريع من حيث التميز الهندسي والابتكار التكنولوجي والممارسات المستدامة والفائدة الشاملة للمجتمع مما يعكس أعلى معايير التميز والابتكار والتأثير.
وتعتبر «جي دبليو سي» أحد روّاد القطاع اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد كما أنها أكبر شركة خاصة تعنى بإنشاء المحطات اللوجستية في المنطقة، حيث قامت بتشييد بنى تحتية لوجستية بمعايير عالمية تمتد على مساحة تفوق 4 مليون متر مربع، وتخدم العملاء المحليين والعالميين. وتقوم بشكل دائم بالتوسّع وإبرام اتفاقيات إدارة للبنى التحتية اللوجستية.
وتتنوع الخدمات المقدمة من خلال هذه المناطق من إدارة سلاسل التوريد، إلى تقديم الخدمات للعملاء في العديد من القطاعات كطرف ثالث ورابع، بالإضافة إلى المواقع اللوجستية المخصصة لقطاعات معينة مثل تلك التي تخدم قطاع النفط والغاز في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعية.
