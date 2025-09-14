403
«الحذيفة للعقارات» تطلق مشروع «سوليفا بيتش ريزيدنسز» في جزيرة المرجان برأس الخيمة
(MENAFN- Nausheen Shamsher) رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة – سبتمبر 2025: بعد أن رسّخت اسمها كعلامة مرادفة للإتقان والحرفية والخبرة الممتدة لعقود في عالم الأثاث والتصميم الداخلي، أعلنت «الحذيفة» الشهر الماضي عن توسّعها الاستراتيجي نحو قطاع التطوير العقاري عبر إطلاق «الحذيفة للعقارات». وقد كشفت الشركة اليوم عن أول مشاريعها العقارية تحت اسم «سوليفا بيتش ريزيدنسز»، الذي يقع في جزيرة المرجان برأس الخيمة. وتصل القيمة التطويرية للمشروع إلى 450 مليون درهم، ومن المقرر تسليمه مفروشًا بالكامل بحلول الربع الرابع من عام 2027.
تقوم «الحذيفة» على إرث راسخ من الحرفية والتميّز يمتد لأكثر من خمسة عقود، رسّخت خلالها مكانتها كاسم بارز في عالم الأثاث والتصميم الداخلي. وخلال هذه المسيرة، التزمت العلامة بمعايير عالية تقوم على المهارة، والخبرة العميقة في المواد، وذوق التصميم الرفيع. واليوم، تبني «الحذيفة» على هذا الإرث العريق لتدشّن فصلًا جديدًا من التوسّع عبر تأسيس «الحذيفة للعقارات»؛ وهو امتداد استراتيجي لمسيرتها يعكس رؤيتها في ابتكار تجارب سكنية تتكامل فيها الحرفية مع أسلوب الحياة المعاصر.
وقال سيف نينسي، الرئيس التنفيذي لـ «الحذيفة للمفروشات»، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الحذيفة للعقارات»:
«نفخر بأن ننقل إرث الحذيفة في الحرفية والإتقان وروعة التصميم إلى عالم العقارات من خلال إطلاق مشروع «سوليفا بيتش ريزيدنسز». حيث تم تنفيذ كافة مراحل المشروع، ابتداءً من الفكرة وأدق التفاصيل، ووصولًا إلى اللمسات النهائية، تحت سقف واحد، الأمر الذي أتاح لنا تجسيد رؤيتنا بدقة، وضمان أعلى مستويات الجودة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ. ويجسّد هذا المشروع التزامنا بابتكار وحدات سكنية تجمع بين الفخامة والراحة والتكامل مع الطبيعة، ضمن بيئة مجتمعية استثنائية. إن «سوليفا» يشكل معيارًا جديدًا لمفهوم الحياة المتكاملة، حيث تتناغم الهندسة المعمارية مع التصاميم الداخلية والمرافق لتقديم تجربة سكنية راقية بكل المقاييس في دولة الإمارات.»
يقع «سوليفا بيتش ريزيدنسز» في جزيرة المرجان الشهيرة، ليشكّل علامة فارقة تجسّد الأسلوب المميز لعلامة «الحذيفة»، المبني على الحرفية الدقيقة، وفخامة المواد، وروعة التصميم. كما يستوحي المشروع شكله المعماري من الانحناءات الطبيعية التي تميز الجزيرة، ويقترن في تصميمه حُسن اختيار الخامات بطابع عملي مدروس، لابتكار مساحات تنسجم بتناغم طبيعي مع محيطها. ويتألف المشروع من طابقين سفليين، وطابق أرضي، وثمانية طوابق علوية، ويضم 232 وحدة سكنية، تتوزع على 111 استوديو بمساحات تتراوح بين 380 و560 قدمًا مربعًا، و101 شقة من غرفة نوم واحدة بمساحات بين 800 و1,370 قدمًا مربعًا، و20 شقة من غرفتين بمساحات تتراوح بين 1,500 و2,500 قدم مربع مع مسابح خاصة. كما يشمل المشروع وحدة تجارية واحدة، وتقوم خطة السداد على دفعة بنسبة 50% خلال فترة الإنشاء، و50% عند التسليم، فيما تبدأ الأسعار من 1.19 مليون درهم إماراتي.
وقال زهير راتونسي، الشريك الإداري في «الحذيفة للعقارات»:
«يمثّل دخولنا إلى قطاع التطوير العقاري في جزيرة المرجان ثمرة عقود طويلة من التميز في فنون التصميم. وقد جرى تطوير هذا المشروع بالكامل داخل أروقة الشركة، من التصوّر الأولي، إلى التصميم، وصولًا إلى التنفيذ، مما منحنا قدرة استثنائية على ضمان الجودة، وتسريع وتيرة العمل، وتقديم حلول تصميم مخصصة بكل دقة ومرونة. ويُجسّد مشروع «سوليفا» هذه الرؤية المتكاملة، فهو يقدم تجربة متفرّدة، بفضل تصميمه الراقي والعصري في آنٍ معًا، وسرعة الإنجاز، والتفاصيل التي جرى ابتكارها خصيصًا له. ولا يقتصر هذا الإنجاز على كونه مشروعًا عقاريًا مميزًا، بل يشكل إضافة نوعية إلى مشهد الحياة العصرية في دولة الإمارات، ويوفر في الوقت ذاته قيمة استثنائية وعائدًا استثماريًا مجزيًا للمشترين والمستثمرين على حد سواء.»
صُمّم المشروع ليمنح إطلالات بانورامية على البحر أو الشاطئ أو الحديقة، من خلال واجهات زجاجية ممتدة من الأرض إلى السقف، وشرفات خاصة، ومساحات داخلية أنيقة تم ابتكارها بعناية. وتضم جميع الشقق المؤلفة من غرفتي نوم مسابح خاصة، بينما تعكس كل وحدة سكنية فلسفة «الحذيفة» في التصميم، والتي تقوم على الضوء والسكينة وتناغم المواد. ومن الجدير بالذكر أن جميع الشقق تُسلّم مفروشة بالكامل، مما يوفّر بيئة معيشية راقية تضم تجهيزات مصممة خصيصًا لتعكس ملامح العمارة الذكية، وفخامة المواد العالمية المستوى، وحلول التصميم المبتكرة والدقيقة. أما التصميم الداخلي، فيشمل تفاصيل خشبية مدمجة مع وحدات تخزين مخفية، ولمسات من الحجر الطبيعي والخشب بتشطيبات دافئة، وأثاثًا خاصًا بألوان حيادية مدعومة بإضاءة موجهة، بالإضافة إلى حمّامات فاخرة تضم دُش مطري وخزائن حمّام مصنوعة من الحجر الطبيعي.
يوفّر مشروع «سوليفا» خمسين مرفقًا وخدمة مصمّمة بطابع المنتجعات، تجمع بين مفاهيم الصحة، واللياقة، والاستجمام، وخدمات الضيافة. ومن أبرز هذه المرافق: طابق مخصص للعناية بالصحة يضم غرف علاج بالتبريد، وأجنحة حرارية، وغرف تدليك، وساونا، وغرف بخار، وجاكوزي، واستراحة هادئة. كما يضم استوديو متطورًا للياقة البدنية مزودًا بمناطق مخصصة لتمارين الكارديو، وتمارين القوة، والاستخدامات المتعددة، إلى جانب منصات خارجية لتمارين اليوغا وحديقة «زن». ويشتمل المشروع أيضًا على سطح بتصميم استثنائي، يضم مسابح إنفينيتي، وأسرّة عائمة، وأكواخ استرخاء (كابانا)، ومساحات جلوس حول مواقد النار، وساحات مخصّصة لتناول الطعام بإطلالات بانورامية على الخليج.
يقدّم المشروع أيضًا خدمات راقية بطابع فندقي، تشمل خدمة صف السيارات، ومكتب خدمات ضيوف مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وخدمة العناية بالأمتعة، ومساحات عمل مشتركة، ومركزًا للرياضات المائية، إلى جانب الوصول المباشر إلى الحديقة والشاطئ. كما يضم الطابق الأرضي وجهة للمأكولات والمشروبات تمتد على مساحة 9,000 قدم مربع، إلى جانب ردهة هادئة تتناغم فيها اللمسات المائية الأنيقة مع موقد دافئ، في تجربة تجمع بانسيابية بين الضيافة والعمل والاسترخاء.
يُعد «سوليفا» أول مشروع سكني في دولة الإمارات يوفّر تطبيقًا ذكيًا شاملًا مخصصًا للمالكين، يتيح لهم وصولًا فوريًا إلى مختلف الخدمات والمرافق، إلى جانب إدارة تأجير الوحدات خلال فترات العطلات، بما يعيد تعريف مفاهيم الراحة والمرونة، ويعزّز تجربة العيش ضمن مجتمع متكامل.
يأتي تنفيذ المشروع بالتعاون مع مجموعة من أبرز شركات التصميم المتخصصة، حيث تتولى شركة VELA تصميم الهندسة المعمارية، وهي معروفة بتركيزها على التصاميم التي تراعي المناخ وراحة المستخدم. أما تصميم المساحات الخارجية، فتتولاه شركة Square M Design، التي تتميز بخبرتها في ابتكار تجارب في الهواء الطلق مستوحاة من أجواء الضيافة الراقية. وتُشرف شركة Studio Lumen على تصميم الإضاءة، وهي من الشركات العالمية الرائدة في حلول الإضاءة المعمارية، فيما تتولى MWM Studio تصميم الديكورات الداخلية، وهي شركة مقرها دبي، حائزة على عدة جوائز، وتُعرف بأسلوبها المتفرّد ونهجها الذي يراعي خصوصية العملاء والمساحات المختلفة.
تم اختيار جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة لتكون الموقع الأمثل لمشروع «سوليفا بيتش ريزيدنسز»، وذلك نظرًا لمكانتها كواحدة من أسرع الوجهات نموًا في دولة الإمارات على صعيد الاستثمار ونمط الحياة. ففي عام 2024، استقطبت الإمارة 1.28 مليون زائر، محققة نموًا بنسبة 12% في إيرادات السياحة، ضمن رؤية طموحة تهدف إلى مضاعفة عدد الزوار ثلاث مرات بحلول عام 2030. وتستند هذه النهضة إلى قاعدة اقتصادية قوية، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 14 مليار دولار أمريكي، وقطاعات مزدهرة تشمل السياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية. وتوفر المعالم الطبيعية الفريدة في رأس الخيمة، مثل جبل جيس وأطول مسار انزلاقي في العالم، خلفية مثالية لانطلاقة «الحذيفة للعقارات» من خلال مشروعها العقاري الأول.
