403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ديربي إيطاليا يجمع يوفنتوس وإنتر ميلان
(MENAFN- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 سبتمبر 2025: أكبر مواجهة في كرة القدم الإيطالية تعود إليكم من جديد، فالأنظار تتجه يوم السبت 13 سبتمبر إلى ديربي إيطاليا الذي سيشهد مواجهة قوية بين "يوفنتوس" و"إنتر ميلان". ويمكن للجماهير متابعة هذه المباراة التي ستبث مباشرة وحصريًا عبر منصة ستارزبلاي الرائدة التي تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب (SVOD) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعتبر هذه المواجهة التاريخية بين اثنين من أكثر الأندية الإيطالية نجاحاً، بمثابة سباق على اللقب، يحمل في طياته تاريخاً حافلاً بالأحداث الشيقة والمثيرة على مدى عقود. فبعد التعادل بنتيجة 4-4 في أكتوبر من الموسم الماضي، وانتصار يوفنتوس بنتيجة 1-0 في فبراير، ارتفعت وتيرة التوقعات بشأن مباراة هذا الموسم إلى أعلى مستوياتها.
كما تُعد هذه المباراة أول ديربي إيطاليا في موسم (السيري آ) الدوري الإيطالي 2025/26، وقد بدأت تترسخ كإحدى المباريات الحاسمة في مسار البطولة. فبينما يسعى إنتر لفرض هيمنته على الدوري، يتمسك يوفنتوس بعزيمته لاستعادة موقعه في المقدمة، ما يجعل هذه المواجهة واعدة بإبقاء جماهير السيري آ في المنطقة متفاعلة مع كل لحظة حتى انتهاء المباراة.
وبعد إعلانها مؤخرًا عن تجديد حقوق البث الحصرية للدوري الإيطالي في صفقة متعددة السنوات، تواصل ستارزبلاي تعزيز محفظتها المتنوعة بباقة متنوعة من المحتوى الرياضي والترفيهي المباشر، لتقدم للمشاهدين في المنطقة تجربة مشاهدة متكاملة.
لا تفوتوا الاستمتاع بمشاهدة هذه المواجهة الرياضية التي ستكون أحداثها مليئة بالتشويق والمنافسة، في بث مباشر على يوم السبت الموافق 13 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الخليج.
وتعتبر هذه المواجهة التاريخية بين اثنين من أكثر الأندية الإيطالية نجاحاً، بمثابة سباق على اللقب، يحمل في طياته تاريخاً حافلاً بالأحداث الشيقة والمثيرة على مدى عقود. فبعد التعادل بنتيجة 4-4 في أكتوبر من الموسم الماضي، وانتصار يوفنتوس بنتيجة 1-0 في فبراير، ارتفعت وتيرة التوقعات بشأن مباراة هذا الموسم إلى أعلى مستوياتها.
كما تُعد هذه المباراة أول ديربي إيطاليا في موسم (السيري آ) الدوري الإيطالي 2025/26، وقد بدأت تترسخ كإحدى المباريات الحاسمة في مسار البطولة. فبينما يسعى إنتر لفرض هيمنته على الدوري، يتمسك يوفنتوس بعزيمته لاستعادة موقعه في المقدمة، ما يجعل هذه المواجهة واعدة بإبقاء جماهير السيري آ في المنطقة متفاعلة مع كل لحظة حتى انتهاء المباراة.
وبعد إعلانها مؤخرًا عن تجديد حقوق البث الحصرية للدوري الإيطالي في صفقة متعددة السنوات، تواصل ستارزبلاي تعزيز محفظتها المتنوعة بباقة متنوعة من المحتوى الرياضي والترفيهي المباشر، لتقدم للمشاهدين في المنطقة تجربة مشاهدة متكاملة.
لا تفوتوا الاستمتاع بمشاهدة هذه المواجهة الرياضية التي ستكون أحداثها مليئة بالتشويق والمنافسة، في بث مباشر على يوم السبت الموافق 13 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الخليج.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سامسونج توسع نطاق عمل واجهة One UI لتشمل الأجهزة المنزلية وتوفر تجربة ...
قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة رام الله...
بالفيديو الديوان يعقد ورشة عمل لـقوة الإطفاء حول لائحة البعثات والإ...
العميد القطوان 255 دورية و338 كاميرا منتشرة في طرق البلاد لتنظيم حركة ...
سمو أمير البلاد يهنئ حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بذكرى استقلال بلاد...
سمو ولي العهد يهنئ حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بذكرى استقلال بلاده...