إيران والهند واوزبكستان تجري مشاورات لتوسيع التعاون وبحث القضايا الإقليمية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إيران والهند واوزبكستان تجري مشاورات لتوسيع التعاون وبحث القضايا الإقليمية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 13 – 9 (كونا) -- أعلنت إيران اليوم السبت انها ناقشت مع الهند وأوزبكستان سبل تعزيز التعاون وبحث أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية عقب اختتام الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين الدول الثلاث والذي عقد في العاصمة الايرانية على مستوى مديري الإدارات الإقليمية لدى وزارات الخارجية.
وقال البيان إن الأطراف الثلاثة المشاركة أعربت عن ارتياحها لانعقاد هذا الاجتماع مشددة في الوقت نفسه على أهمية عقد هذه المشاورات بشكل منتظم وسنوي "بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الرفاه والازدهار في المنطقة".
وذكر البيان أن الدول الثلاث أكدت على ضرورة توسيع وتعميق التعاون لاسيما في مجال المواصلات والإستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ ذات الصلة فضلا عن الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب وكذلك مناقشة آليات تطوير العلاقات التجارية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وذكر البيان أن الاجتماع تناول كذلك القضايا الإقليمية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة التطرف والإرهاب ومواصلة التنسيق والتشاور في هذا الخصوص. (النهاية)
م و / ر ج
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية عقب اختتام الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين الدول الثلاث والذي عقد في العاصمة الايرانية على مستوى مديري الإدارات الإقليمية لدى وزارات الخارجية.
وقال البيان إن الأطراف الثلاثة المشاركة أعربت عن ارتياحها لانعقاد هذا الاجتماع مشددة في الوقت نفسه على أهمية عقد هذه المشاورات بشكل منتظم وسنوي "بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الرفاه والازدهار في المنطقة".
وذكر البيان أن الدول الثلاث أكدت على ضرورة توسيع وتعميق التعاون لاسيما في مجال المواصلات والإستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ ذات الصلة فضلا عن الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب وكذلك مناقشة آليات تطوير العلاقات التجارية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وذكر البيان أن الاجتماع تناول كذلك القضايا الإقليمية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة التطرف والإرهاب ومواصلة التنسيق والتشاور في هذا الخصوص. (النهاية)
م و / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رئيس وزراء العراق: الحكومة ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة...
الوزيرة التي لا تُرى.. الذكاء الاصطناعي وزيراً لأول مرة في التاريخ لم...
سوني تستعرض الجيل الجديد من النُظم والأدوات في قطاع الإعلام ضمن معرض و...
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون: لنا أيضاً ...
شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في دير جرير شرق رام الله...
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء...