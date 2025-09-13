  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إيران والهند واوزبكستان تجري مشاورات لتوسيع التعاون وبحث القضايا الإقليمية

2025-09-13 11:15:35
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 13 – 9 (كونا) -- أعلنت إيران اليوم السبت انها ناقشت مع الهند وأوزبكستان سبل تعزيز التعاون وبحث أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية عقب اختتام الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين الدول الثلاث والذي عقد في العاصمة الايرانية على مستوى مديري الإدارات الإقليمية لدى وزارات الخارجية.
وقال البيان إن الأطراف الثلاثة المشاركة أعربت عن ارتياحها لانعقاد هذا الاجتماع مشددة في الوقت نفسه على أهمية عقد هذه المشاورات بشكل منتظم وسنوي "بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الرفاه والازدهار في المنطقة".
وذكر البيان أن الدول الثلاث أكدت على ضرورة توسيع وتعميق التعاون لاسيما في مجال المواصلات والإستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ ذات الصلة فضلا عن الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب وكذلك مناقشة آليات تطوير العلاقات التجارية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وذكر البيان أن الاجتماع تناول كذلك القضايا الإقليمية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة التطرف والإرهاب ومواصلة التنسيق والتشاور في هذا الخصوص. (النهاية)

