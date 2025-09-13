  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الدوي الألماني: فوز كبير لبايرن ميونيخ على هامبورغ

الدوي الألماني: فوز كبير لبايرن ميونيخ على هامبورغ

2025-09-13 11:15:34
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 13 - 9 (كونا) -- حقق حامل اللقب (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا كبيرا على نظيره (هامبورغ) بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وجاءت أهداف الفريق البافاري عبر سيرج غنابري في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة وألكسندر بافلوفيش في الدقيقة التاسعة وهاري كين في الدقيقة 26 ولويس دياس في الدقيقة 29 ومرة أخرى هاري كين في الدقيقة 62.
وبهذا الفوز يحقق (بايرن ميونيخ) فوزه الثالث على التوالي منذ بداية الموسم ويحافظ على المركز الأول برصيد 9 نقاط. (النهاية)

ع ن ج / ر ج


MENAFN13092025000071011013ID1110057874

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث