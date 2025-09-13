الدوي الألماني: فوز كبير لبايرن ميونيخ على هامبورغ

403
الدوي الألماني: فوز كبير لبايرن ميونيخ على هامبورغ
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 13 - 9 (كونا) -- حقق حامل اللقب (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا كبيرا على نظيره (هامبورغ) بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وجاءت أهداف الفريق البافاري عبر سيرج غنابري في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة وألكسندر بافلوفيش في الدقيقة التاسعة وهاري كين في الدقيقة 26 ولويس دياس في الدقيقة 29 ومرة أخرى هاري كين في الدقيقة 62.
وبهذا الفوز يحقق (بايرن ميونيخ) فوزه الثالث على التوالي منذ بداية الموسم ويحافظ على المركز الأول برصيد 9 نقاط. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
