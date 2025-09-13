رئيس الوزراء القطري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين

403
رئيس الوزراء القطري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 - 9 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم السبت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول بحري تشارلز كوبر العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقائد القيادة المركزية الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر البيان أنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لاسيما في مجالات التعاون العسكري والدفاعي بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
