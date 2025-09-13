  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس الوزراء القطري يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين

2025-09-13 11:15:34
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 - 9 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم السبت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول بحري تشارلز كوبر العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقائد القيادة المركزية الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر البيان أنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لاسيما في مجالات التعاون العسكري والدفاعي بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

