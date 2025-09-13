  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية

الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية

2025-09-13 11:15:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 9 (كونا) -- تعادل فريق الهلال اليوم السبت مع نظيره القادسية بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب (المملكة أرينا) في الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
وسجل القادسية مبكرا في الدقيقة السادسة من زمن المباراة عن طريق الغاني كريستوفر بونسو باه فيما أدرك الهلال هدف التعادل عن طريق المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 49.
وبعدها بدقيقة تمكن القادسية من إحراز الهدف الثاني عن طريق المكسيكي خوليان كينيونيس قبل أن يتمكن الهلال من العودة للمباراة بتسجيله هدف التعادل من ضربة جزاء نفذها البرتغالي روبن نيفيز في الدقيقة 73.
وبهذا التعادل يتواجد القادسية في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بينما يليه الهلال في المركز الرابع بذات الرصيد من النقاط لكن بفارق الأهداف. (النهاية)

ع ش / ر ج


MENAFN13092025000071011013ID1110057872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث