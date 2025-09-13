الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية

403
الدوري السعودي: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 9 (كونا) -- تعادل فريق الهلال اليوم السبت مع نظيره القادسية بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب (المملكة أرينا) في الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
وسجل القادسية مبكرا في الدقيقة السادسة من زمن المباراة عن طريق الغاني كريستوفر بونسو باه فيما أدرك الهلال هدف التعادل عن طريق المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 49.
وبعدها بدقيقة تمكن القادسية من إحراز الهدف الثاني عن طريق المكسيكي خوليان كينيونيس قبل أن يتمكن الهلال من العودة للمباراة بتسجيله هدف التعادل من ضربة جزاء نفذها البرتغالي روبن نيفيز في الدقيقة 73.
وبهذا التعادل يتواجد القادسية في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بينما يليه الهلال في المركز الرابع بذات الرصيد من النقاط لكن بفارق الأهداف. (النهاية)
