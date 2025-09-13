الجزائر: تأكيد مشاركة 10 دول في النسخة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف

403
الجزائر: تأكيد مشاركة 10 دول في النسخة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 13 - 9 (كونا) -- أعلن محافظ المهرجان الثقافي الدولي للمالوف إلياس بن بكير اليوم السبت أن فعاليات النسخة ال13 ستحتضنها ولاية (قسنطينة) شرقي الجزائر من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري بمشاركة فنانين جزائريين وأجانب يمثلون 10 دول.
وأوضح بن بكير في مؤتمر صحفي أن "هذه التظاهرة التي تحمل شعار (المالوف من المدرسة إلى العالمية) ستنظم بالمسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني" مؤكدا على "أهمية هذا الموعد الثقافي الذي يرمي من خلاله المنظمون إلى توسيع دائرة الاهتمام بهذا الفن الموسيقي وتعزيز إشعاعه على المستوى الدولي".
وأضاف أن "هذه النسخة تركز على العمل الجواري لإسعاد الجمهور" مبرزا "ثراء وتنوع برنامج النشاطات الجوارية الذي أعد في إطار هذا المهرجان الذي يتضمن أمسيات وعروضا فنية بعدة ولايات من الوطن إلى جانب فعاليات ستقام بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة".
وأفاد بن بكير بأن هذه النسخة ستشهد مشاركة أكثر من 140 فنانا بين موسيقيين ومطربين من الجزائر ومن خارجها مشيرا إلى "الجهود المبذولة لمرافقة حاملي المشاريع في مجال موسيقى المالوف من خلال فتح المجال أمام الفنانين الذين يعملون على ترقية هذا الفن العريق والتعريف به".
وكشف عن أن المهرجان سيكرم مجموعة من الفنانين الذين ساهموا في تطوير فن المالوف على غرار محمد الطاهر الفرقاني والطاهر غرسة وإبراهيم عموشي ونوبلي فاضل وعمار توهامي وسليم الفرقاني.
يذكر أن المالوف هو أحد أنواع الموسيقى المنتشرة في كل من الجزائر وتونس وليبيا حيث يعود أصل الكلمة إلى "مألوف" ولكن بتخفيف الهمزة وهو مصطلح يطلق على الموسيقى الكلاسيكية بالمغرب العربي والمتصل بمدائح الطرق الصوفية. (النهاية)
