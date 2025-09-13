  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجزائر: تأكيد مشاركة 10 دول في النسخة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف

الجزائر: تأكيد مشاركة 10 دول في النسخة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف

2025-09-13 11:15:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 13 - 9 (كونا) -- أعلن محافظ المهرجان الثقافي الدولي للمالوف إلياس بن بكير اليوم السبت أن فعاليات النسخة ال13 ستحتضنها ولاية (قسنطينة) شرقي الجزائر من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري بمشاركة فنانين جزائريين وأجانب يمثلون 10 دول.
وأوضح بن بكير في مؤتمر صحفي أن "هذه التظاهرة التي تحمل شعار (المالوف من المدرسة إلى العالمية) ستنظم بالمسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني" مؤكدا على "أهمية هذا الموعد الثقافي الذي يرمي من خلاله المنظمون إلى توسيع دائرة الاهتمام بهذا الفن الموسيقي وتعزيز إشعاعه على المستوى الدولي".
وأضاف أن "هذه النسخة تركز على العمل الجواري لإسعاد الجمهور" مبرزا "ثراء وتنوع برنامج النشاطات الجوارية الذي أعد في إطار هذا المهرجان الذي يتضمن أمسيات وعروضا فنية بعدة ولايات من الوطن إلى جانب فعاليات ستقام بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة".
وأفاد بن بكير بأن هذه النسخة ستشهد مشاركة أكثر من 140 فنانا بين موسيقيين ومطربين من الجزائر ومن خارجها مشيرا إلى "الجهود المبذولة لمرافقة حاملي المشاريع في مجال موسيقى المالوف من خلال فتح المجال أمام الفنانين الذين يعملون على ترقية هذا الفن العريق والتعريف به".
وكشف عن أن المهرجان سيكرم مجموعة من الفنانين الذين ساهموا في تطوير فن المالوف على غرار محمد الطاهر الفرقاني والطاهر غرسة وإبراهيم عموشي ونوبلي فاضل وعمار توهامي وسليم الفرقاني.
يذكر أن المالوف هو أحد أنواع الموسيقى المنتشرة في كل من الجزائر وتونس وليبيا حيث يعود أصل الكلمة إلى "مألوف" ولكن بتخفيف الهمزة وهو مصطلح يطلق على الموسيقى الكلاسيكية بالمغرب العربي والمتصل بمدائح الطرق الصوفية. (النهاية)

م ر / ر ج


MENAFN13092025000071011013ID1110057871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث