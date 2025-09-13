الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (فياريال) بهدفين نظيفين

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (فياريال) بهدفين نظيفين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 13 - 9 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) فوزا ثمينا على ضيفه (فياريال) بهدفين دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (طيران الرياض - متروبوليتانو) سجل لاعب الوسط بابلو باريوس هدف التقدم للضيوف في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء فيما أضاف زميله نيكو غونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 52.
وبذلك حقق (أتلتيكو) أول انتصار له في المسابقة بعد هزيمته أمام (إسبانيول) في الجولة الافتتاحية وتعادله في الجولتين السابقتين ضد (إلتشي) و(ألافيس).
وحصد (أتلتيكو مدريد) النقاط الثلاث للمباراة رافعا رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (فياريال) عند سبع نقاط في المركز الرابع بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) بهدفين لهدف على (ريال سوسيداد) في وقت سابق اليوم فيما يستضيف (برشلونة) منافسه (فالنسيا) غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / ر ج
وعلى ملعب (طيران الرياض - متروبوليتانو) سجل لاعب الوسط بابلو باريوس هدف التقدم للضيوف في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء فيما أضاف زميله نيكو غونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 52.
وبذلك حقق (أتلتيكو) أول انتصار له في المسابقة بعد هزيمته أمام (إسبانيول) في الجولة الافتتاحية وتعادله في الجولتين السابقتين ضد (إلتشي) و(ألافيس).
وحصد (أتلتيكو مدريد) النقاط الثلاث للمباراة رافعا رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (فياريال) عند سبع نقاط في المركز الرابع بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) بهدفين لهدف على (ريال سوسيداد) في وقت سابق اليوم فيما يستضيف (برشلونة) منافسه (فالنسيا) غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رئيس وزراء العراق: الحكومة ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة...
الوزيرة التي لا تُرى.. الذكاء الاصطناعي وزيراً لأول مرة في التاريخ لم...
سوني تستعرض الجيل الجديد من النُظم والأدوات في قطاع الإعلام ضمن معرض و...
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون: لنا أيضاً ...
شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في دير جرير شرق رام الله...
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء...