الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (فياريال) بهدفين نظيفين

2025-09-13 11:15:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 13 - 9 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) فوزا ثمينا على ضيفه (فياريال) بهدفين دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (طيران الرياض - متروبوليتانو) سجل لاعب الوسط بابلو باريوس هدف التقدم للضيوف في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء فيما أضاف زميله نيكو غونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 52.
وبذلك حقق (أتلتيكو) أول انتصار له في المسابقة بعد هزيمته أمام (إسبانيول) في الجولة الافتتاحية وتعادله في الجولتين السابقتين ضد (إلتشي) و(ألافيس).
وحصد (أتلتيكو مدريد) النقاط الثلاث للمباراة رافعا رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (فياريال) عند سبع نقاط في المركز الرابع بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز المتصدر (ريال مدريد) بهدفين لهدف على (ريال سوسيداد) في وقت سابق اليوم فيما يستضيف (برشلونة) منافسه (فالنسيا) غدا الأحد. (النهاية)

