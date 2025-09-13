  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لندن: اعتقالات وجرحى بصفوف الشرطة في مسيرة اليمين المتطرف

2025-09-13 11:15:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 13 - 9 (كونا) -- اعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت عن اعتقال 25 شخصا من المشاركين في مسيرة اليمين المتطرف في لندن بعد أعمال عنف نشبت عقب انتهاء المظاهرة.
واكدت شرطة (لندن ميتروبوليتان) في بيان ان 26 من رجال الامن أصيبوا بجروح متفاوتة بعد تعرضهم لوابل من المقذوفات ما استدعى نقل اربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووصفت الشرطة أعمال الشغب التي اندلعت بعد نهاية المسيرة بغير المقبولة وغير المبررة مشيرة إلى تعرض رجال الشرطة لضغوط كبيرة طوال ساعات طويلة لتأمين المظاهرة التي شارك فيها نحو 150 ألف شخص.
وحذرت من توجهها لاعتقال مزيد من الاشخاص خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من مراجعة كاميرات المراقبة وإتمام اجراءات التعرف على هوية المتورطين.
يذكر ان المظاهرة نظمت بدعوة من شخصيات يمينية متطرفة وحملت شعار (توحيد المملكة) للتنديد بسياسات الهجرة وتراجع حرية التعبير بحسب المنظمين.
وانطلقت المسيرة سلميا من (جسر ووترلو) حتى وصلت إلى شارع (وايت هول) حيث مقرات رئاسة الوزراء والبرلمان وعدد من الوزرات والهيئات الرسمية وهناك تجمع المتظاهرون امام منصة ألقيت عليها خطب بعضها مسجل لشخصيات اجنبية من ضمنها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومستشار الرئيس الأمريكي السابق ستيف بانون. (النهاية)

م ر ن / ر ج


MENAFN13092025000071011013ID1110057869

