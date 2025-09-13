403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
لندن: اعتقالات وجرحى بصفوف الشرطة في مسيرة اليمين المتطرف
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 13 - 9 (كونا) -- اعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت عن اعتقال 25 شخصا من المشاركين في مسيرة اليمين المتطرف في لندن بعد أعمال عنف نشبت عقب انتهاء المظاهرة.
واكدت شرطة (لندن ميتروبوليتان) في بيان ان 26 من رجال الامن أصيبوا بجروح متفاوتة بعد تعرضهم لوابل من المقذوفات ما استدعى نقل اربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووصفت الشرطة أعمال الشغب التي اندلعت بعد نهاية المسيرة بغير المقبولة وغير المبررة مشيرة إلى تعرض رجال الشرطة لضغوط كبيرة طوال ساعات طويلة لتأمين المظاهرة التي شارك فيها نحو 150 ألف شخص.
وحذرت من توجهها لاعتقال مزيد من الاشخاص خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من مراجعة كاميرات المراقبة وإتمام اجراءات التعرف على هوية المتورطين.
يذكر ان المظاهرة نظمت بدعوة من شخصيات يمينية متطرفة وحملت شعار (توحيد المملكة) للتنديد بسياسات الهجرة وتراجع حرية التعبير بحسب المنظمين.
وانطلقت المسيرة سلميا من (جسر ووترلو) حتى وصلت إلى شارع (وايت هول) حيث مقرات رئاسة الوزراء والبرلمان وعدد من الوزرات والهيئات الرسمية وهناك تجمع المتظاهرون امام منصة ألقيت عليها خطب بعضها مسجل لشخصيات اجنبية من ضمنها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومستشار الرئيس الأمريكي السابق ستيف بانون. (النهاية)
م ر ن / ر ج
واكدت شرطة (لندن ميتروبوليتان) في بيان ان 26 من رجال الامن أصيبوا بجروح متفاوتة بعد تعرضهم لوابل من المقذوفات ما استدعى نقل اربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووصفت الشرطة أعمال الشغب التي اندلعت بعد نهاية المسيرة بغير المقبولة وغير المبررة مشيرة إلى تعرض رجال الشرطة لضغوط كبيرة طوال ساعات طويلة لتأمين المظاهرة التي شارك فيها نحو 150 ألف شخص.
وحذرت من توجهها لاعتقال مزيد من الاشخاص خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من مراجعة كاميرات المراقبة وإتمام اجراءات التعرف على هوية المتورطين.
يذكر ان المظاهرة نظمت بدعوة من شخصيات يمينية متطرفة وحملت شعار (توحيد المملكة) للتنديد بسياسات الهجرة وتراجع حرية التعبير بحسب المنظمين.
وانطلقت المسيرة سلميا من (جسر ووترلو) حتى وصلت إلى شارع (وايت هول) حيث مقرات رئاسة الوزراء والبرلمان وعدد من الوزرات والهيئات الرسمية وهناك تجمع المتظاهرون امام منصة ألقيت عليها خطب بعضها مسجل لشخصيات اجنبية من ضمنها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومستشار الرئيس الأمريكي السابق ستيف بانون. (النهاية)
م ر ن / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رئيس وزراء العراق: الحكومة ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة...
الوزيرة التي لا تُرى.. الذكاء الاصطناعي وزيراً لأول مرة في التاريخ لم...
سوني تستعرض الجيل الجديد من النُظم والأدوات في قطاع الإعلام ضمن معرض و...
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون: لنا أيضاً ...
شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في دير جرير شرق رام الله...
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء...