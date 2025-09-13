403
الكويت يفوز على التضامن (3 - 1) ضمن الجولة الاولى من دوري (زين) لكرة القدم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 9 (كونا) -- فاز فريق نادي الكويت اليوم السبت على نظيره التضامن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الاولى من دوري (زين) الممتاز لكرة القدم.
وبدأ الكويت رحلة الدفاع عن لقبه كونه بطلا للدوري الموسم الماضي بفوز مريح على نظيره التضامن في المباراة التي اقيمت على استاد علي صباح السالم بنادي النصر.
وافتتح لاعب الكويت محمد مرهون اهداف المباراة بالدقيقة 15 قبل أن يضيف زميله طه الخنيسي الهدف الثاني في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.
وقبيل انتهاء الشوط الاول قلص التضامن النتيجة بتسجيل الهدف الوحيد عبر توبي اوكيكي بالدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني عزز الكويت تقدمه بتسجيله الهدف الثالث عن طريق طه الخنيسي الذي سجل الهدف الشخصي الثاني له بالدقيقة 88 ليقود فريقه الى تحقيق الثلاث نقاط.
وحصد الكويت ثلاث نقاط بتحقيقه الفوز الاول له بالبطولة في حين بقي التضامن دون رصيد من النقاط.
وتختتم مباريات الجولة غدا الاحد بلقاء وحيد يجمع السالمية مع كاظمة على استاد ثامر. (النهاية)
س ع د / ر ج
