موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
لندن - الشرطة البريطانية تعلن اعتقال 25 شخصا من المشاركين في مسيرة نظمها اليمين المتطرف في لندن وذلك بعد أعمال عنف وتؤكد ان 26 من رجال الامن أصيبوا بجروح متفاوتة بعد تعرضهم لوابل من المقذوفات ما استدعى نقل اربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
إسلام آباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا و35 "إرهابيا" على الأقل في عمليتين منفصلتين بإقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان على الحدود مع أفغانستان.
مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن 25 شخصا أصيبوا في انفجار غاز وقع بمقهى في أحد أحياء العاصمة (مدريد) ويضيف أن البيانات الأولية تشير إلى أن المقهى يشغل الطابق الأرضي لمبنى سكني في حي (باييكاس) جنوبي العاصمة ما تسبب بأضرار مادية في المقهى ومدخل المبنى والطابق الأول.
ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رئيس وزراء العراق: الحكومة ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة...
الوزيرة التي لا تُرى.. الذكاء الاصطناعي وزيراً لأول مرة في التاريخ لم...
سوني تستعرض الجيل الجديد من النُظم والأدوات في قطاع الإعلام ضمن معرض و...
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون: لنا أيضاً ...
شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في دير جرير شرق رام الله...
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء...