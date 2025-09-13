موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - قوة الإطفاء العام تعلن أن ستة من الفرق التابعة لها سيطرت على حريق اندلع في ثلاثة مخازن تحتوي على أصباغ وديزل وأسطوانات غاز ومواد متنوعة قابلة للاشتعال مخزنة في إحدى المزارع بمنطقة الصليبية الزراعية.

لندن - الشرطة البريطانية تعلن اعتقال 25 شخصا من المشاركين في مسيرة نظمها اليمين المتطرف في لندن وذلك بعد أعمال عنف وتؤكد ان 26 من رجال الامن أصيبوا بجروح متفاوتة بعد تعرضهم لوابل من المقذوفات ما استدعى نقل اربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إسلام آباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا و35 "إرهابيا" على الأقل في عمليتين منفصلتين بإقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان على الحدود مع أفغانستان.

مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن 25 شخصا أصيبوا في انفجار غاز وقع بمقهى في أحد أحياء العاصمة (مدريد) ويضيف أن البيانات الأولية تشير إلى أن المقهى يشغل الطابق الأرضي لمبنى سكني في حي (باييكاس) جنوبي العاصمة ما تسبب بأضرار مادية في المقهى ومدخل المبنى والطابق الأول.

