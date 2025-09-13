  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-09-13 11:15:32
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - قوة الإطفاء العام تعلن أن ستة من الفرق التابعة لها سيطرت على حريق اندلع في ثلاثة مخازن تحتوي على أصباغ وديزل وأسطوانات غاز ومواد متنوعة قابلة للاشتعال مخزنة في إحدى المزارع بمنطقة الصليبية الزراعية.

لندن - الشرطة البريطانية تعلن اعتقال 25 شخصا من المشاركين في مسيرة نظمها اليمين المتطرف في لندن وذلك بعد أعمال عنف وتؤكد ان 26 من رجال الامن أصيبوا بجروح متفاوتة بعد تعرضهم لوابل من المقذوفات ما استدعى نقل اربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إسلام آباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا و35 "إرهابيا" على الأقل في عمليتين منفصلتين بإقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان على الحدود مع أفغانستان.

مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن 25 شخصا أصيبوا في انفجار غاز وقع بمقهى في أحد أحياء العاصمة (مدريد) ويضيف أن البيانات الأولية تشير إلى أن المقهى يشغل الطابق الأرضي لمبنى سكني في حي (باييكاس) جنوبي العاصمة ما تسبب بأضرار مادية في المقهى ومدخل المبنى والطابق الأول.
ر ج

MENAFN13092025000071011013ID1110057867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث