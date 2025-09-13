أبل تطلق هواتف آيفون 17

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬أحدث‭ ‬هواتفها‭ ‬آيفون‭ ‬17‭ ‬الذي‭ ‬يقاوم‭ ‬الصدمات،‭ ‬وسماعات‭ ‬تقيس‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬وتوفر‭ ‬ترجمة‭ ‬فورية،‭ ‬وساعات‭ ‬ترصد‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وجودة‭ ‬النوم‭.‬

وكشفت‭ ‬أبل،‭ ‬خلال‭ ‬حفلها‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كوبرتينو‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬هواتفها‭ ‬الذكية‭ ‬آيفون‭ ‬17،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬تحسينات‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬الشاشة‭ ‬والأداء‭ ‬والكاميرات،‭ ‬لتمنح‭ ‬المستخدمين‭ ‬تجربة‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬وغنى‭.‬

وزودت‭ ‬الشركة‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬بشاشة‭ ‬أكبر‭ ‬حجمها‭ ‬6‭.‬3‭ ‬بوصات‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ6‭.‬1‭ ‬بوصات‭ ‬في‭ ‬الإصدار‭ ‬السابق،‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬تقنية‭ ‬ ProMotion ‭ ‬بمعدل‭ ‬تحديث‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬هرتز،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬فيها‭ ‬الطراز‭ ‬الأساسي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭.‬

ويدعم‭ ‬الهاتف‭ ‬تقنية‭ ‬ LTPO ‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬التبديل‭ ‬الديناميكي‭ ‬بين‭ ‬معدلات‭ ‬التحديث‭ ‬المختلفة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سطوع‭ ‬أقصى‭ ‬يبلغ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬شمعة‭ ‬مع‭ ‬طبقة‭ ‬مضادة‭ ‬للانعكاسات‭ ‬لتحسين‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ظروف‭ ‬الإضاءة‭.‬

ويعمل‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬بمعالج‭ ‬ A 19‭ ‬المبني‭ ‬بتقنية‭ ‬3‭ ‬نانومتر،‭ ‬مع‭ ‬وحدة‭ ‬معالجة‭ ‬رسومات‭ ‬أسرع‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بمعالج‭ ‬ A 18‭ ‬في‭ ‬الجيل‭ ‬السابق،‭ ‬كما‭ ‬أضافت‭ ‬محرك‭ ‬عرض‭ ‬جديد‭ ‬لتعزيز‭ ‬أداء‭ ‬الشاشة‭ ‬وكفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بمشاهدة‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الفيديو‭ ‬بشحنة‭ ‬واحدة‭.‬

وزودت‭ ‬الشركة‭ ‬آيفون‭ ‬17‭ ‬بكاميرا‭ ‬خلفية‭ ‬فائقة‭ ‬العرض‭ ‬بدقة‭ ‬48‭ ‬ميجابكسل،‭ ‬تدعم‭ ‬تقريباً‭ ‬بمعدل‭ ‬2 x ‭ ‬وتحسينات‭ ‬لصور‭ ‬الماكرو،‭ ‬وكاميرا‭ ‬أمامية‭ ‬جديدة‭ ‬بدقة‭ ‬24‭ ‬ميجابكسل‭ ‬مع‭ ‬مستشعر‭ ‬مربع‭ ‬الشكل،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬سيلفي‭ ‬أفقية‭ ‬أو‭ ‬عمودية‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدوير‭ ‬الهاتف‭.‬