  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أبل تطلق هواتف آيفون 17

أبل تطلق هواتف آيفون 17

2025-09-13 11:14:49
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬أحدث‭ ‬هواتفها‭ ‬آيفون‭ ‬17‭ ‬الذي‭ ‬يقاوم‭ ‬الصدمات،‭ ‬وسماعات‭ ‬تقيس‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬وتوفر‭ ‬ترجمة‭ ‬فورية،‭ ‬وساعات‭ ‬ترصد‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وجودة‭ ‬النوم‭.‬

وكشفت‭ ‬أبل،‭ ‬خلال‭ ‬حفلها‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كوبرتينو‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬هواتفها‭ ‬الذكية‭ ‬آيفون‭ ‬17،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬تحسينات‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬الشاشة‭ ‬والأداء‭ ‬والكاميرات،‭ ‬لتمنح‭ ‬المستخدمين‭ ‬تجربة‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬وغنى‭.‬

وزودت‭ ‬الشركة‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬بشاشة‭ ‬أكبر‭ ‬حجمها‭ ‬6‭.‬3‭ ‬بوصات‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ6‭.‬1‭ ‬بوصات‭ ‬في‭ ‬الإصدار‭ ‬السابق،‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬تقنية‭ ‬ ProMotion ‭ ‬بمعدل‭ ‬تحديث‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬هرتز،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬فيها‭ ‬الطراز‭ ‬الأساسي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭.‬

ويدعم‭ ‬الهاتف‭ ‬تقنية‭ ‬ LTPO ‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬التبديل‭ ‬الديناميكي‭ ‬بين‭ ‬معدلات‭ ‬التحديث‭ ‬المختلفة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سطوع‭ ‬أقصى‭ ‬يبلغ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬شمعة‭ ‬مع‭ ‬طبقة‭ ‬مضادة‭ ‬للانعكاسات‭ ‬لتحسين‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ظروف‭ ‬الإضاءة‭.‬

ويعمل‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬بمعالج‭ ‬ A 19‭ ‬المبني‭ ‬بتقنية‭ ‬3‭ ‬نانومتر،‭ ‬مع‭ ‬وحدة‭ ‬معالجة‭ ‬رسومات‭ ‬أسرع‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بمعالج‭ ‬ A 18‭ ‬في‭ ‬الجيل‭ ‬السابق،‭ ‬كما‭ ‬أضافت‭ ‬محرك‭ ‬عرض‭ ‬جديد‭ ‬لتعزيز‭ ‬أداء‭ ‬الشاشة‭ ‬وكفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بمشاهدة‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الفيديو‭ ‬بشحنة‭ ‬واحدة‭.‬

وزودت‭ ‬الشركة‭ ‬آيفون‭ ‬17‭ ‬بكاميرا‭ ‬خلفية‭ ‬فائقة‭ ‬العرض‭ ‬بدقة‭ ‬48‭ ‬ميجابكسل،‭ ‬تدعم‭ ‬تقريباً‭ ‬بمعدل‭ ‬2 x ‭ ‬وتحسينات‭ ‬لصور‭ ‬الماكرو،‭ ‬وكاميرا‭ ‬أمامية‭ ‬جديدة‭ ‬بدقة‭ ‬24‭ ‬ميجابكسل‭ ‬مع‭ ‬مستشعر‭ ‬مربع‭ ‬الشكل،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬سيلفي‭ ‬أفقية‭ ‬أو‭ ‬عمودية‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدوير‭ ‬الهاتف‭.‬

MENAFN13092025000055011008ID1110057846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث