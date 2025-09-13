أبل تطلق هواتف آيفون 17

أبل تطلق هواتف آيفون 17
أعلنت شركة أبل الأمريكية، مجموعة من المنتجات الجديدة، التي شملت أحدث هواتفها آيفون 17 الذي يقاوم الصدمات، وسماعات تقيس معدل ضربات القلب وتوفر ترجمة فورية، وساعات ترصد ضغط الدم وجودة النوم.
وكشفت أبل، خلال حفلها السنوي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، النقاب عن أحدث هواتفها الذكية آيفون 17، والذي شهد تحسينات ملحوظة في الشاشة والأداء والكاميرات، لتمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة وغنى.
وزودت الشركة الهاتف الجديد بشاشة أكبر حجمها 6.3 بوصات مقارنةً بـ6.1 بوصات في الإصدار السابق، مع دعم تقنية ProMotion بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها الطراز الأساسي على هذه الميزة.
ويدعم الهاتف تقنية LTPO التي تتيح التبديل الديناميكي بين معدلات التحديث المختلفة، إضافة إلى سطوع أقصى يبلغ 3 آلاف شمعة مع طبقة مضادة للانعكاسات لتحسين الرؤية في مختلف ظروف الإضاءة.
ويعمل الهاتف الجديد بمعالج A 19 المبني بتقنية 3 نانومتر، مع وحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 20 % مقارنة بمعالج A 18 في الجيل السابق، كما أضافت محرك عرض جديد لتعزيز أداء الشاشة وكفاءة استهلاك الطاقة، ما يسمح للمستخدمين بمشاهدة ما يصل إلى 8 ساعات من الفيديو بشحنة واحدة.
وزودت الشركة آيفون 17 بكاميرا خلفية فائقة العرض بدقة 48 ميجابكسل، تدعم تقريباً بمعدل 2 x وتحسينات لصور الماكرو، وكاميرا أمامية جديدة بدقة 24 ميجابكسل مع مستشعر مربع الشكل، ما يتيح التقاط صور سيلفي أفقية أو عمودية دون الحاجة إلى تدوير الهاتف.
