اسـتراتـيـجيـات لتـعـزيـز دور الشــركـات الكبرى في التنمية الاقتصادية المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

تلعب‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ ‬دورًا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتصدير،‭ ‬بل‭ ‬عبر‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬تنموية‭ ‬متكاملة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬استدامة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتنوعه‭. ‬إن‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬متطورة‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭ ‬يعني‭ ‬توظيف‭ ‬طاقاتها‭ ‬الهائلة‭ ‬بطريقة‭ ‬تضمن‭ ‬كفاءة‭ ‬التشغيل،‭ ‬رفع‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للمجتمع‭ ‬والاقتصاد‭ ‬معًا‭.‬

من‭ ‬أبرز‭ ‬الأبعاد‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬التركيز‭ ‬عليها‭ ‬هو‭ ‬بناء‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬إحلال‭ ‬البحريني‭ ‬مكان‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬الحساسة‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬مدروسة‭ ‬تمتد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬تضمن‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬اللازمين،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬80 % ‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل20 % ‭ ‬أجنبي،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬الوطني‭. ‬

على‭ ‬المستوى‭ ‬التشغيلي،‭ ‬فإن‭ ‬توظيف‭ ‬نظام‭ ‬المستودعات‭ ‬الذكية‭ (‬ Time ‭ ‬ in ‭ ‬ Just ‭) ‬يُعد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬تكاليف‭ ‬التخزين،‭ ‬تحسين‭ ‬التدفق‭ ‬النقدي،‭ ‬وتقليل‭ ‬مخاطر‭ ‬تقلب‭ ‬أسعار‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬البضائع‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬لتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬استيراد‭ ‬المواد‭ ‬الخام‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬يضمن‭ ‬كسر‭ ‬أي‭ ‬احتكار‭ ‬محتمل‭ ‬ويعزز‭ ‬استقرار‭ ‬سلاسل‭ ‬الإنتاج‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمات‭ ‬أو‭ ‬التوترات‭ ‬الجيوسياسية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬توزيع‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬داخل‭ ‬الأقسام‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وربطها‭ ‬بتقارير‭ ‬أسبوعية‭ ‬عن‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬البيئي،‭ ‬يسهمان‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬ثقافة‭ ‬مؤسسية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاستدامة‭. ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬لا‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الأفراد‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تُضاعف‭ ‬إنتاجية‭ ‬الشركات‭ ‬ككل،‭ ‬وتضع‭ ‬معايير‭ ‬أعلى‭ ‬للأمن‭ ‬الصناعي‭ ‬والمسؤولية‭ ‬البيئية‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬المالي،‭ ‬فإن‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬أسهم‭ ‬عالمية‭ ‬وشراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬خارجية،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬ويجعل‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تقلبات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬تقارير‭ ‬شهرية‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لقياس‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والأرباح‭ ‬يرسخ‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساءلة،‭ ‬ويعزز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

ولا‭ ‬يكتمل‭ ‬البناء‭ ‬المؤسسي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خطة‭ ‬خمسية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬أو‭ ‬الطارئة،‭ ‬تكون‭ ‬معززة‭ ‬بالحلول‭ ‬التقنية‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭. ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطط‭ ‬تجعل‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬أكثر‭ ‬استعدادًا،‭ ‬وتحمي‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬اضطرابات‭ ‬مفاجئة‭.‬

إن‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬مجتمعة‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬كيانات‭ ‬إنتاجية؛‭ ‬بل‭ ‬محركات‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الموارد‭ ‬بكفاءة،‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬المملكة‭ ‬عالميًا،‭ ‬وضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬المعرفة،‭ ‬الكفاءة،‭ ‬والاستدامة‭.‬

ماجستير‭ ‬تنفيذي‭ ‬بالإدارة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ (‬EMBA‭)‬

عضو‭ ‬بمعهد‭ ‬المهندسين‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬البريطانية‭ ‬العالمية‭ (‬MIE‭)‬