البحرين تتسلم رئاسة اتحاد الكيميائيين الخليجي والحلواجي رئيسا

البحرين تتسلم رئاسة اتحاد الكيميائيين الخليجي والحلواجي رئيسا
تسلمت مملكة البحرين رئاسة اتحاد الكيميائيين الخليجي خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد صباح أمس بقاعة الملتقى بفندق أونيكس بالعاصمة المنامة برئاسة الأستاذ حسين عبدالله الحلواجي رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية، خلفًا للأستاذ الدكتور زيد بن عبدالله العثمان رئيس الجمعية الكيميائية السعودية عميد كلية العلوم بجامعة الملك سعود.
وجددت الجمعية العمومية في اجتماعها الثقة للأمانة العامة للاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2025-2027 برئاسة الدكتور عبدالواحد عبدالوهاب النكال من مملكة البحرين أمينا عاما للاتحاد، والأستاذ حمدان العجمي (نائب رئيس الجمعية الكيميائية الكويتية) أمينا عاما مساعدا، والأستاذ حسين عبدالله الحلواجي (رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية) أمينا ماليًا.
وقال الأستاذ حسين عبدالله الحلواجي رئيس الاتحاد: شارك في الاجتماع وفود الجمعيات الخليجية الأعضاء برئاسة كل من: الأستاذة موزة سيف مطر الشامسي رئيس الجمعية الكيميائية الإماراتية، والأستاذ الدكتور زيد بن عبدالله العثمان رئيس الجمعية الكيميائية السعودية، والأستاذ حسين عبدالله الحلواجي رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية، والأستاذ حمدان العجمي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية الكويتية، والأستاذ أحمد الحداد ممثل وزارة النفط والبيئة، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع في رسم الخطط الاستراتيجية لأنشطة الاتحاد خلال الدورة المقبلة.
وأشار الحلواجي إلى أن الاجتماع تضمّن مناقشة واعتماد البرامج والفعاليات القادمة، على رأسها تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الكيميائيين الخليجي GCA في أبريل من عام 2026 بمملكة البحرين، وعقد اجتماع الجمعية العمومية القادم في دولة الإمارات باستضافة الجمعية الكيميائية الإماراتية، وعقد الملتقى الكيميائي الخليجي الخامس في الرياض باستضافة الجمعية الكيميائية السعودية.
وأضاف الحلواجي: اعتمد الاجتماع التقريرين المالي والإداري للأمانة العامة للاتحاد، مشيدًا رؤساء الجمعيات الخليجية بجهود الأمانة العامة خلال العامين الماضيين، وما تحقق من منجزات دائمة للعمل الكيميائي الخليجي في مقدمتها عقد الملتقيين الكيميائيين الخليجيين الثالث والرابع بالإمارات والكويت على التوالي، وتوقيع اتفاقية تنظيم المؤتمر الدولي الثاني للاتحاد مع شركة نيكسوس، وبحث الاجتماع اتاحة الفرصة أمام أعضاء الجمعيات الكيميائية الخليجية في العضوية الفردية للاتحاد بما يعزز علاقتهم مع برامج الاتحاد في المرحلة المقبلة.
واستعرض ممثلو الجمعيات الكيميائية الخليجية الأعضاء المشاركة برامجها وأنشطتها وأفضل الممارسات بما يعزز العمل الكيميائي بالمنطقة.
واعتمد الاجتماع قرارًا باختيار الإعلامي الإماراتي عبدالرحمن نقي البستكي مستشارا إعلاميًا للاتحاد.
وأشادت الجمعية العمومية للاتحاد بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة النفط والبيئة بمملكة البحرين لاتحاد الكيميائيين الخليجي بتوجيهات الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، الذي يعكس حرص الوزارة على تعزيز العمل العلمي والبحثي المشترك بين دول مجلس التعاون، وتمكين الاتحاد من أداء رسالته بفاعلية.
وفي ختام الاجتماع قام رئيس الاتحاد والأمين العام بتكريم رؤساء الوفود المشاركة.
يذكر أن اتحاد الكيميائيين الخليجي تأسس عام 2016 في دولة الكويت، ويضم أربع جمعيات كيميائية هي الجمعية الكيميائية السعودية، والجمعية الكيميائية الكويتية، والجمعية الكيميائية الإماراتية، وجمعية الكيميائيين البحرينية. وفي عام 2018 وافق مجلس الوزراء البحريني على تسجيل الاتحاد في مملكة البحرين كمنظمة دولية غير حكومية، لتتخذ المنامة مقراً دائماً له تحت مظلة وزارة النفط والبيئة.
