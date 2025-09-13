  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
البحرين تتسلم رئاسة اتحاد الكيميائيين الخليجي والحلواجي رئيسا

2025-09-13 11:14:45
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

تسلمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رئاسة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكيميائيين‭ ‬الخليجي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بقاعة‭ ‬الملتقى‭ ‬بفندق‭ ‬أونيكس‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬برئاسة‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله‭ ‬الحلواجي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الكيميائيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬خلفًا‭ ‬للأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬زيد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬العثمان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الكيميائية‭ ‬السعودية‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬بجامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭.‬

وجددت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثقة‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الجديدة‭ ‬2025‭-‬2027‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالواحد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬النكال‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬للاتحاد،‭ ‬والأستاذ‭ ‬حمدان‭ ‬العجمي‭ (‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الكيميائية‭ ‬الكويتية‭) ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬مساعدا،‭ ‬والأستاذ‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله‭ ‬الحلواجي‭ (‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الكيميائيين‭ ‬البحرينية‭) ‬أمينا‭ ‬ماليًا‭.‬

وقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله‭ ‬الحلواجي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭: ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬وفود‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخليجية‭ ‬الأعضاء‭ ‬برئاسة‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬الأستاذة‭ ‬موزة‭ ‬سيف‭ ‬مطر‭ ‬الشامسي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الكيميائية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬زيد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬العثمان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الكيميائية‭ ‬السعودية،‭ ‬والأستاذ‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله‭ ‬الحلواجي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الكيميائيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬والأستاذ‭ ‬حمدان‭ ‬العجمي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬الكيميائية‭ ‬الكويتية،‭ ‬والأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬الحداد‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لأنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأشار‭ ‬الحلواجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬تضمّن‭ ‬مناقشة‭ ‬واعتماد‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬القادمة،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكيميائيين‭ ‬الخليجي‭ ‬ GCA ‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬باستضافة‭ ‬الجمعية‭ ‬الكيميائية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وعقد‭ ‬الملتقى‭ ‬الكيميائي‭ ‬الخليجي‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬باستضافة‭ ‬الجمعية‭ ‬الكيميائية‭ ‬السعودية‭.‬

وأضاف‭ ‬الحلواجي‭: ‬اعتمد‭ ‬الاجتماع‭ ‬التقريرين‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد،‭ ‬مشيدًا‭ ‬رؤساء‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخليجية‭ ‬بجهود‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬دائمة‭ ‬للعمل‭ ‬الكيميائي‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬عقد‭ ‬الملتقيين‭ ‬الكيميائيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬بالإمارات‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الثاني‭ ‬للاتحاد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نيكسوس،‭ ‬وبحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬اتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعيات‭ ‬الكيميائية‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬العضوية‭ ‬الفردية‭ ‬للاتحاد‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬علاقتهم‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

واستعرض‭ ‬ممثلو‭ ‬الجمعيات‭ ‬الكيميائية‭ ‬الخليجية‭ ‬الأعضاء‭ ‬المشاركة‭ ‬برامجها‭ ‬وأنشطتها‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬العمل‭ ‬الكيميائي‭ ‬بالمنطقة‭. ‬

واعتمد‭ ‬الاجتماع‭ ‬قرارًا‭ ‬باختيار‭ ‬الإعلامي‭ ‬الإماراتي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬نقي‭ ‬البستكي‭ ‬مستشارا‭ ‬إعلاميًا‭ ‬للاتحاد‭.‬

وأشادت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكيميائيين‭ ‬الخليجي‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العلمي‭ ‬والبحثي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وتمكين‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬رسالته‭ ‬بفاعلية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬بتكريم‭ ‬رؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬الكيميائيين‭ ‬الخليجي‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬ويضم‭ ‬أربع‭ ‬جمعيات‭ ‬كيميائية‭ ‬هي‭ ‬الجمعية‭ ‬الكيميائية‭ ‬السعودية،‭ ‬والجمعية‭ ‬الكيميائية‭ ‬الكويتية،‭ ‬والجمعية‭ ‬الكيميائية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وجمعية‭ ‬الكيميائيين‭ ‬البحرينية‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمنظمة‭ ‬دولية‭ ‬غير‭ ‬حكومية،‭ ‬لتتخذ‭ ‬المنامة‭ ‬مقراً‭ ‬دائماً‭ ‬له‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭.‬

