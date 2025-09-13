مقتل جنود باكستانيين في هجوم لـطالبان وإسلام آباد تحمل كابول المسؤولية

رفعت إسلام آباد نبرتها تجاه كابول أمس وهددت بطرد المزيد من الأفغان بعد مقتل 12 جنديا باكستانيا في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان باكستان في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.وقال مسؤول محلي «أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود وقتل 12 من عناصر القوى الأمنية»، فيما أكد مسؤول أمني في المنطقة الحصيلة، مشيرا إلى أن المهاجمين وضعوا أيديهم على أسلحة الموكب.وتبنت حركة طالبان الباكستانية «هجوما شديد التعقيد» سمح بـ «وضع اليد على عشرة أسلحة رشاشة ومسيرة».من جهته، أقر الجيش الباكستاني بمقتل 12 جنديا في صفوفه، لكنه يؤكد كذلك أنه قتل «13 إرهابيا» و22 آخرين الأربعاء.وهذا أحد أكثر الهجمات دموية منذ أشهر في إقليم خيبر بختونخوا حيث تكثف حركة طالبان الباكستانية التي تتمركز في المناطق القبلية الجبلية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، هجماتها على قوات الأمن والاعتداءات ضد المدنيين.وقال الجيش الباكستاني أمس إن «المعلومات تؤكد بشكل قاطع تورط مواطنين أفغان في الهجمات»، داعيا كابول إلى «منع استخدام أراضيها لنشاطات إرهابية معادية لباكستان».وزار رئيس الوزراء شهباز شريف برفقة قائد الجيش عاصم منير خيبر بختونخوا لحضور جنازات الجنود الذين قتلوا.واعتبر شريف أنه «من المهم جدا طرد الأفغان غير النظاميين في أسرع وقت ممكن»، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، في حين أجبرت إسلام آباد أكثر من مليون أفغاني على المغادرة وألغت تصاريح إقامتهم وحتى بطاقات اللاجئين التي أصدرتها لهم الأمم المتحدة.

