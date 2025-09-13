عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن للدفاع عن حرية التعبير

شارك نحو 110 آلاف شخص في تظاهرة في لندن أمس، دعا إليها الناشط البريطاني اليميني تومي روبنسون، ووصفت بأنها تظاهرة للدفاع عن «حرية التعبير»، في وقت تثير هذه القضية جدلا عاما في المملكة المتحدة.وأعلنت شرطة لندن توقيف تسعة أشخاص خلال التظاهرة «في جرائم مختلفة» بعدما واجه عناصرها «عنفا غير مقبول».وأتت التظاهرة بعد احتجاجات مناهضة للهجرة جرت خلال هذا العام أمام فنادق تؤوي طالبي لجوء في بريطانيا، وترافقت مع حملات لناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وقال روبنسون أمام الحشد «الغالبية الصامتة لن تبقى صامتة بعد الآن. اليوم يمثل بداية ثورة ثقافية».وأظهرت صور جوية بثتها محطات تلفزيون كما كبيرا من الأعلام البريطانية والإنجليزية في شوارع وسط لندن.وذكرت وكالة «فرانس برس» أن المتظاهرين طالبوا بحرية التعبير وباستقالة رئيس الوزراء كير ستارمر، إلا أن المطالبة بمكافحة الهجرة غير النظامية تصدرت المشهد.وقال المتظاهر ريتشي البالغ 28 عاما والآتي من بريستول مع ثلاثة أصدقاء «لست عنصريا، أنا ببساطة أراقب التحول الديموغرافي»، واصفا وصول المهاجرين غير النظاميين إلى المملكة المتحدة بأنه «غزو».وتابع الشاب الذي رفض الكشف عن اسمه الأخير «نريد استعادة بلدنا»، معتبرا أن تومي روبنسون «بطل».وكان تومي روبنسون (42 عاما)، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون، أسس «رابطة الدفاع الإنجليزية» السابقة، وهي مجموعة يمينية متطرفة عرفت بشغب أعضائها.وأدين روبنسون، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام عدة مرات بينها بتهمة الإخلال بالنظام العام. وسجن في العام 2018 بتهمة الازدراء بالمحكمة، ثم سجن مجددا في العام 2024 لتكراره تصريحات تشهيرية بحق أحد اللاجئين.وقال المتظاهر فيليب دودج، وهو خباز متقاعد جاء من شيفيلد مع زوجته مايجي «أنا قلق جدا».وأضاف «يتم توقيف أشخاص لأنهم تجرؤوا على الحديث عن قضايا الهجرة أو النوع الاجتماعي. لم أتخيل يوما أن أرى ذلك في هذا البلد».وحملت المتظاهرة ماري وليامز صورة للمؤثر الأميركي المحافظ تشارلي كيرك والذي حشد دعم الشباب للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقتل بإطلاق نار الأربعاء في الولايات المتحدة.وقالت الشرطة إن التظاهرة شابتها عدة حوادث، بينها قيام متظاهرين بإلقاء مقذوفات على عناصر في الشرطة.وأعلنت شرطة لندن توقيف تسعة أشخاص خلال التظاهرة «في جرائم مختلفة» بعدما واجه عناصرها «عنفا غير مقبول».وأوضحت «تم الاعتداء على القوى الأمنية بالركل واللكم. وألقيت زجاجات ومقذوفات» عليها «ما استدعى توقيف تسعة أشخاص حتى الآن».تزامنا حشدت تظاهرة مضادة دعت إليها منظمة «ستاند آب تو رايسيزم يو كاي» (Stand Up to Racism UK) المناهضة للعنصرية خمسة آلاف شخص.وقالت المشاركة في هذه التظاهرة ديان أبوت لشبكة «سكاي نيوز»: «من المهم جدا معارضة الفاشية. يجب أن نتضامن مع طالبي اللجوء ونظهر وحدتنا».

