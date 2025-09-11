أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم و غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 ايلول (بترا)-يكون الطقس اليوم الخميس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الجمعة والسبت ، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 28، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.

