اجتماع بمجلس الامن اليوم لمناقشة عدوان اسرائيل على قطر

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 أيلول (بترا) - يعقد مجلس الامن الدولي بعد ظهر اليوم جلسة بشأن العدوان الاسرائيلي على العاصمة القطرية.وطلبت الجزائر عقد الجلسة بدعم من الصومال والباكستان وبتأييد من فرنسا والمملكة المتحدة حيث تم ارجاء الجلسة من الامس الى اليوم ليتسنى لرئيس وزراء قطر المشاركة في الجلسة .ويستمع الاعضاء الى احاطة في بداية الاجتماع من مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري.