  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اجتماع بمجلس الامن اليوم لمناقشة عدوان اسرائيل على قطر

اجتماع بمجلس الامن اليوم لمناقشة عدوان اسرائيل على قطر

2025-09-11 12:05:28
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 11 أيلول (بترا) - يعقد مجلس الامن الدولي بعد ظهر اليوم جلسة بشأن العدوان الاسرائيلي على العاصمة القطرية.
وطلبت الجزائر عقد الجلسة بدعم من الصومال والباكستان وبتأييد من فرنسا والمملكة المتحدة حيث تم ارجاء الجلسة من الامس الى اليوم ليتسنى لرئيس وزراء قطر المشاركة في الجلسة .
ويستمع الاعضاء الى احاطة في بداية الاجتماع من مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري.

MENAFN11092025000117011021ID1110046627

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث