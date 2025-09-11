  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
البنتاغون: الموافقة على حزمة مساعدات أمنية للبنان بقيمة 14.2 مليون دولار

2025-09-11 12:03:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، الموافقة على حزمة مساعدات أمنية للبنان تقدر قيمتها بقرابة 14.2 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة أن الحزمة ستعزز قدرات الجيش اللبناني على تفكيك مخابئ الأسلحة والبنية التحتية العسكرية للجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله.

