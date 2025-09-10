بنك البحرين الوطني يشارك في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ 2025

بنك البحرين الوطني يشارك في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ 2025
شارك بنك البحرين الوطني في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ 2025، وذلك بصفته شريكًا داعمًا للحدث، الذي شكل منصة حوار إقليمية رئيسية جمعت المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، في لقاء هدف إلى تعزيز العمل الجماعي المشترك المتعلق بأمن المياه، والتحول في مجال الطاقة، والمرونة في مواجهة تغيرات المناخ.
وقدّم قياديو بنك البحرين الوطني رؤى قيّمة خلال مشاركتهم في جلسات نقاشية رئيسية، حيث انضم عثمان أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى لجنة استثمارية رفيعة المستوى، وتطرق في مجمل حديثه إلى دور التمويل المستدام في رفد التنمية الاقتصادية ودعم التحوّل إلى اقتصادٍ أخضر. وخلال ندوة حوارية حول الطاقة سلط زيد جلالي رئيس قسم التمويلات المؤسسية في المجموعة الضوء على كيفية تمكين المؤسسات من توسعة نطاق الابتكار، وذلك عبر اعتماد استراتيجيات فاعلة لدخول السوق، وتطوير نماذج التمويل، وعقد الشراكات الدولية. وتسلّم عبدالعزيز الأحمد، رئيس تنفيذي الحسابات الاستراتيجية، جائزة تقدير مُقدمة من نائب رئيس الوزراء، وذلك تتويجًا لمساهمات البنك كشريك استراتيجي في دفع عجلة الأجندة الوطنية للمناخ.
وتعكس مشاركة بنك البحرين الوطني في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ 2025 جهوده المتواصلة الرامية إلى الإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، بما يتماشى مع التزاماته تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
