بنك البحرين الوطني يشارك في المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

شارك‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للمياه‭ ‬والطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بصفته‭ ‬شريكًا‭ ‬داعمًا‭ ‬للحدث،‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬منصة‭ ‬حوار‭ ‬إقليمية‭ ‬رئيسية‭ ‬جمعت‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬هدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬المشترك‭ ‬المتعلق‭ ‬بأمن‭ ‬المياه،‭ ‬والتحول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة،‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تغيرات‭ ‬المناخ‭.‬

وقدّم‭ ‬قياديو‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬رؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬رئيسية،‭ ‬حيث‭ ‬انضم‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬استثمارية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬وتطرق‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬التمويل‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ودعم‭ ‬التحوّل‭ ‬إلى‭ ‬اقتصادٍ‭ ‬أخضر‭. ‬وخلال‭ ‬ندوة‭ ‬حوارية‭ ‬حول‭ ‬الطاقة‭ ‬سلط‭ ‬زيد‭ ‬جلالي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التمويلات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬توسعة‭ ‬نطاق‭ ‬الابتكار،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬اعتماد‭ ‬استراتيجيات‭ ‬فاعلة‭ ‬لدخول‭ ‬السوق،‭ ‬وتطوير‭ ‬نماذج‭ ‬التمويل،‭ ‬وعقد‭ ‬الشراكات‭ ‬الدولية‭. ‬وتسلّم‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الأحمد،‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬الحسابات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬جائزة‭ ‬تقدير‭ ‬مُقدمة‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬تتويجًا‭ ‬لمساهمات‭ ‬البنك‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الأجندة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمناخ‭.‬

وتعكس‭ ‬مشاركة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للمياه‭ ‬والطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬2025‭ ‬جهوده‭ ‬المتواصلة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزاماته‭ ‬تجاه‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمؤسسية‭.‬