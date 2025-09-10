بمشاركة أكثـر من 40 مسؤولا تنفيذيا من 15 دولة حول العالم:BIBF يختتم النسخة التاسعة من برنامج كامبريدج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

اختتم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬كامبريدج‭ ‬للتمويل‭ ‬الإسلامي‭ (‬ Cambridge ‭ ‬ IIF ‭)‬،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬معهد‭ ‬جامعة‭ ‬كامبريدج‭ ‬لريادة‭ ‬الاستدامة‭ (‬ CISL ‭) ‬كشريك‭ ‬مساهم،‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬كامبريدج‭ ‬لقادة‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الثالوث‭ - ‬كامبريدج‭ (‬ Trinity ‭ ‬ Hall ‭ ‬ Cambridge ‭) ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وشهد‭ ‬البرنامج‭ - ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ - ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مسؤولاً‭ ‬تنفيذياً‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رؤساء‭ ‬تنفيذيون‭ ‬ورؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬وخبراء‭ ‬دوليون،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬21‭ ‬متحدثاً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬والاستدامة‭. ‬وقد‭ ‬تضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬متقدمة‭ ‬ودراسات‭ ‬حالة‭ ‬تطبيقية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنشطة‭ ‬لبناء‭ ‬القدرات‭ ‬وفرص‭ ‬للتواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬ BIBF ،‭ ‬قائلاً‭: ‬نفخر‭ ‬باختتام‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬كامبريدج‭ ‬لقادة‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والذي‭ ‬يجسّد‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬للتمويل‭ ‬الإسلامي‭. ‬وقد‭ ‬أتاح‭ ‬البرنامج‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الدولية،‭ ‬واكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬عملية‭ ‬ومعارف‭ ‬حديثة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬القطاع‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستدامة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬رضوان‭ ‬ملك،‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ BIBF ‭ ‬ومدير‭ ‬البرنامج،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬بارزاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفاعل‭ ‬المشاركين‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتحدثين‭ ‬الدوليين،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬شكل‭ ‬البرنامج‭ ‬منصة‭ ‬متكاملة‭ ‬لتبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬والتجارب،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬مهنية‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬كامبريدج‭ ‬لقادة‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المبادرات‭ ‬العالمية‭ ‬لتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬حيث‭ ‬أسهم‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقه‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬مئات‭ ‬القادة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬دولة‭. ‬ويأتي‭ ‬تنظيمه‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬بشري‭ ‬متميز‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬وتنافسية‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الإسلامي‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي