"سيكو" تعلن تعيين علي مرشد في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬سيكو‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والذي‭ ‬يحظى‭ ‬بوجود‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬اليوم‭ ‬تعيين‭ ‬علي‭ ‬مرشد‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬لأعمال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الخاصة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬تاريخه‭.‬

يأتي‭ ‬استحداث‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوكمة‭ ‬المؤسسية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭. ‬ومن‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد،‭ ‬سيضيف‭ ‬علي‭ ‬مرشد‭ ‬عمقاً‭ ‬واستمرارية‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬وسيلعب‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬استراتيجية‭ ‬سيكو‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعيين،‭ ‬قالت‭ ‬نجلاء‭ ‬الشيراوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬سيكو‭: ‬‮«‬أثبت‭ ‬علي‭ ‬عبر‭ ‬مسيرته‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمهارة‭ ‬القيادية‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬عبر‭ ‬السنين‭. ‬إن‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬لأعمال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الخاصة‭ ‬يعكس‭ ‬ثقتنا‭ ‬الكبيرة‭ ‬بقدراته‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬استراتيجية‭ ‬سيكو‭ ‬وتعزيز‭ ‬نموها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬مرشد‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تشرفت‭ ‬بالثقة‭ ‬الغالية‭ ‬لشغل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬المهم‭. ‬تملك‭ ‬سيكو‭ ‬تاريخاً‭ ‬طويلا‭ ‬وناجحاً‭ ‬من‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭. ‬وإنني‭ ‬أشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريق‭ ‬عملنا،‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬الرائدة‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬القيمة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لعملائنا‭ ‬ومساهمينا‮»‬‭.‬

يملك‭ ‬علي‭ ‬مرشد‭ ‬خبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والاستثمارات‭ ‬والخزينة‭ ‬والوساطة‭. ‬وقد‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬سيكو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬كمحلل‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والخزينة‭. ‬بعدها‭ ‬قام‭ ‬بتأسيس‭ ‬وترأس‭ ‬مكتب‭ ‬أدوات‭ ‬الدخل

الثابت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬رئيسًا‭ ‬لإدارة‭ ‬أصول‭ ‬الدخل‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬كما‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬سيكو‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬قبل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬سيكو،‭ ‬عمل‭ ‬علي‭ ‬مرشد‭ ‬كمحلل‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬ Mercer ‭ ‬ Investment ‭ ‬ Consulting ‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬محلل‭ ‬أداء‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬ UBS ‭ ‬ Global ‭ ‬ Asset ‭ ‬ Management ‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬على‭ ‬مرشد‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬محلل‭ ‬مالي‭ ‬معتمد‭ (‬ CFA ‭) ‬وبكالوريوس‭ (‬مع‭ ‬مرتبة‭ ‬الشرف‭) ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬والإدارة‭ ‬المصرفية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لوفبورو،‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬