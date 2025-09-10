"سيكو" تعلن تعيين علي مرشد في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

"سيكو" تعلن تعيين علي مرشد في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
أعلنت سيكو البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية والذي يحظى بوجود مباشر في البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم تعيين علي مرشد نائباً للرئيس التنفيذي للمجموعة لأعمال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، اعتبارًا من تاريخه.
يأتي استحداث هذا المنصب الجديد في إطار التزام البنك بأفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية وتعزيز الاختصاص في العمل، وبما يدعم التركيز على خدمة العملاء ورفع مستوى جودة الخدمات. ومن منصبه الجديد، سيضيف علي مرشد عمقاً واستمرارية إلى فريق الإدارة العليا في البنك، وسيلعب دوراً محورياً في دفع استراتيجية سيكو نحو مزيد من النمو في أسواق مجلس التعاون الخليجي.
وفي تعليقها على هذا التعيين، قالت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكو: «أثبت علي عبر مسيرته الكفاءة والمهارة القيادية. ونحن فخورون بما حققه من إنجازات عبر السنين. إن توليه منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لأعمال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة يعكس ثقتنا الكبيرة بقدراته على مواصلة دعم استراتيجية سيكو وتعزيز نموها في المنطقة».
من جانبه، قال علي مرشد: «لقد تشرفت بالثقة الغالية لشغل هذا المنصب المهم. تملك سيكو تاريخاً طويلا وناجحاً من الريادة في أسواق المال. وإنني أشعر بالفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققها فريق عملنا، وأتطلع إلى المساهمة في دعم رؤيتنا المشتركة وتعزيز مكانتنا الرائدة وقدرتنا على توفير القيمة الاستثنائية لعملائنا ومساهمينا».
يملك علي مرشد خبرة تزيد على 19 عاماً في إدارة الأصول والاستثمارات والخزينة والوساطة. وقد انضم إلى سيكو في عام 2008 كمحلل في قسم الاستثمارات والخزينة. بعدها قام بتأسيس وترأس مكتب أدوات الدخل
الثابت في عام 2012 ومن ثم رئيسًا لإدارة أصول الدخل الثابت في عام 2015 كما يشغل منصب عضو في مجلس إدارة لدى شركة سيكو المالية في الرياض. قبل انضمامه إلى سيكو، عمل علي مرشد كمحلل لدى شركة Mercer Investment Consulting في المملكة المتحدة. كما شغل منصب محلل أداء لدى شركة UBS Global Asset Management في لندن. على مرشد حاصل على شهادة محلل مالي معتمد ( CFA ) وبكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التمويل والإدارة المصرفية من جامعة لوفبورو، المملكة المتحدة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما