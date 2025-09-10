جريحان في هجوم بسكين في مدرسة بفرنسا وتوقيف الجاني

نفذ شخص هجوما باستخدام سكين أمس في مدرسة للبستنة في جنوب شرق فرنسا، ما أدى إلى اصابة معلمة وطالب، على ما أفادت الشرطة التي أعلنت توقيف الجاني.وأكدت الشرطة أن المعلمة البالغة 52 عاما أصيبت بجروح خطيرة أما الطالب فإصابته سطحية، مشيرة إلى أن حياتهما ليست في خطر.وتوجه النائب العام في غراس (جنوب شرق) إريك كامو إلى مكان الحادث، لكنه رفض التعليق.وقالت وزيرة الزراعة المنتهية ولايتها آني جينفار على منصة إكس «تعرضت معلمة وطالب لهجوم بشكل وحشي في مدرسة للبستنة في أنتيب، أعرب عن خالص دعمي للضحايا وأقاربهم والطلاب والمجتمع التعليمي بأسره».وقال النائب عن الدائرة الانتخابية إريك بوجيه على إكس «أتوجه بالشكر إلى الشرطة، على الصعيدين الوطني والمحلي، والمسعفين على استجابتهم السريعة والتزامهم النموذجي في هذا الوضع المتوتر للغاية والذي يدل على التصاعد المأسوي للعنف في بلدنا».يتلقى 450 طالبا تعليمهم في مدرسة البستنة «ليسيه فير دازور» في أنتيب حيث يتابعون دورات مهنية أو عامة أو تقنية في مهن مرتبطة بالنباتات (تنسيق الحدائق والغذاء والبيئة وغيرها).

MENAFN10092025000130011022ID1110046489