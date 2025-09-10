403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
جريحان في هجوم بسكين في مدرسة بفرنسا وتوقيف الجاني
(MENAFN- Al-Anbaa)
نفذ شخص هجوما باستخدام سكين أمس في مدرسة للبستنة في جنوب شرق فرنسا، ما أدى إلى اصابة معلمة وطالب، على ما أفادت الشرطة التي أعلنت توقيف الجاني.
وأكدت الشرطة أن المعلمة البالغة 52 عاما أصيبت بجروح خطيرة أما الطالب فإصابته سطحية، مشيرة إلى أن حياتهما ليست في خطر.
وتوجه النائب العام في غراس (جنوب شرق) إريك كامو إلى مكان الحادث، لكنه رفض التعليق.
وقالت وزيرة الزراعة المنتهية ولايتها آني جينفار على منصة إكس «تعرضت معلمة وطالب لهجوم بشكل وحشي في مدرسة للبستنة في أنتيب، أعرب عن خالص دعمي للضحايا وأقاربهم والطلاب والمجتمع التعليمي بأسره».
وقال النائب عن الدائرة الانتخابية إريك بوجيه على إكس «أتوجه بالشكر إلى الشرطة، على الصعيدين الوطني والمحلي، والمسعفين على استجابتهم السريعة والتزامهم النموذجي في هذا الوضع المتوتر للغاية والذي يدل على التصاعد المأسوي للعنف في بلدنا».
يتلقى 450 طالبا تعليمهم في مدرسة البستنة «ليسيه فير دازور» في أنتيب حيث يتابعون دورات مهنية أو عامة أو تقنية في مهن مرتبطة بالنباتات (تنسيق الحدائق والغذاء والبيئة وغيرها).
نفذ شخص هجوما باستخدام سكين أمس في مدرسة للبستنة في جنوب شرق فرنسا، ما أدى إلى اصابة معلمة وطالب، على ما أفادت الشرطة التي أعلنت توقيف الجاني.
وأكدت الشرطة أن المعلمة البالغة 52 عاما أصيبت بجروح خطيرة أما الطالب فإصابته سطحية، مشيرة إلى أن حياتهما ليست في خطر.
وتوجه النائب العام في غراس (جنوب شرق) إريك كامو إلى مكان الحادث، لكنه رفض التعليق.
وقالت وزيرة الزراعة المنتهية ولايتها آني جينفار على منصة إكس «تعرضت معلمة وطالب لهجوم بشكل وحشي في مدرسة للبستنة في أنتيب، أعرب عن خالص دعمي للضحايا وأقاربهم والطلاب والمجتمع التعليمي بأسره».
وقال النائب عن الدائرة الانتخابية إريك بوجيه على إكس «أتوجه بالشكر إلى الشرطة، على الصعيدين الوطني والمحلي، والمسعفين على استجابتهم السريعة والتزامهم النموذجي في هذا الوضع المتوتر للغاية والذي يدل على التصاعد المأسوي للعنف في بلدنا».
يتلقى 450 طالبا تعليمهم في مدرسة البستنة «ليسيه فير دازور» في أنتيب حيث يتابعون دورات مهنية أو عامة أو تقنية في مهن مرتبطة بالنباتات (تنسيق الحدائق والغذاء والبيئة وغيرها).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما