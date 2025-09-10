انقطاع التيار الكهربائي عن 20 ألف منزل ببرلين بعد حريق يشتبه بأن دافعه سياسي

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 20 ألف منزل وشركة على أطراف برلين، بعد أكثر من 24 ساعة على اندلاع حريق في برجين للكهرباء، وفقا لشركة توزيع الكهرباء.وتشتبه الشرطة في أن الحريق في حي يوهانيستال جنوب شرق العاصمة الألمانية، كان متعمدا.وانقطع التيار الكهربائي في الساعات الأولى عن 50 ألف منزل وشركة.وطلب من المشتركين الذين عاد التيار الكهربائي لديهم إلى استهلاك الكهرباء «بأقل قدر ممكن» حتى استعادة الشبكة بالكامل، وفقا للمتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء «شترومنتس برلين» هنريك بوستر، مشددا على ضرورة تجنب استخدام الأفران التي تستهلك طاقة عالية.وأعربت الشركة في بيان عن أملها في أن «يعود التيار الكهربائي للجميع بحلول مساء الخميس».وأدى تلف الكابلات أثناء الحريق إلى تعطيلها، ما اضطر الشركة لاستخراج الكابلات المدفونة لإعادة توصيل الشبكة، في عملية طويلة ومعقدة.ونظرا لاحتمال انقطاع رقم الطوارئ 112 في بعض المناطق، فتحت فرق الإطفاء حوالى 15 مركز استقبال لتقييم الحالات الطارئة.ونقل رجال الإطفاء بعض المرضى من دور الرعاية إلى مستشفيات قريبة.واغلقت 12 مدرسة أمس بسبب انقطاع الكهرباء، إضافة إلى توقف خطوط ترام عدة.وتولت الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث بحثا عن أدلة في المنطقة.وفي رسالة نشرت على منصة الإنترنت اليسارية المتطرفة «إنديميديا»، أكدت مجموعة تعلن نفسها مناهضة للنظام العسكري ومؤيدة للفوضوية مسؤوليتها عن استهداف مجمع يضم شركات ومؤسسات علمية.وأعلنت مجموعة مماثلة في أغسطس الماضي مسؤوليتها عن حريق متعمد استهدف شبكة السكك الحديد الألمانية في الموقع نفسه.وامس، أقرت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حماية البنى التحتية، بشكل خاص من أعمال التخريب.

