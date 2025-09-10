انقطاع التيار الكهربائي عن 20 ألف منزل ببرلين بعد حريق يشتبه بأن دافعه سياسي

403
انقطاع التيار الكهربائي عن 20 ألف منزل ببرلين بعد حريق يشتبه بأن دافعه سياسي
انقطع التيار الكهربائي عن نحو 20 ألف منزل وشركة على أطراف برلين، بعد أكثر من 24 ساعة على اندلاع حريق في برجين للكهرباء، وفقا لشركة توزيع الكهرباء.
وتشتبه الشرطة في أن الحريق في حي يوهانيستال جنوب شرق العاصمة الألمانية، كان متعمدا.
وانقطع التيار الكهربائي في الساعات الأولى عن 50 ألف منزل وشركة.
وطلب من المشتركين الذين عاد التيار الكهربائي لديهم إلى استهلاك الكهرباء «بأقل قدر ممكن» حتى استعادة الشبكة بالكامل، وفقا للمتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء «شترومنتس برلين» هنريك بوستر، مشددا على ضرورة تجنب استخدام الأفران التي تستهلك طاقة عالية.
وأعربت الشركة في بيان عن أملها في أن «يعود التيار الكهربائي للجميع بحلول مساء الخميس».
وأدى تلف الكابلات أثناء الحريق إلى تعطيلها، ما اضطر الشركة لاستخراج الكابلات المدفونة لإعادة توصيل الشبكة، في عملية طويلة ومعقدة.
ونظرا لاحتمال انقطاع رقم الطوارئ 112 في بعض المناطق، فتحت فرق الإطفاء حوالى 15 مركز استقبال لتقييم الحالات الطارئة.
ونقل رجال الإطفاء بعض المرضى من دور الرعاية إلى مستشفيات قريبة.
واغلقت 12 مدرسة أمس بسبب انقطاع الكهرباء، إضافة إلى توقف خطوط ترام عدة.
وتولت الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث بحثا عن أدلة في المنطقة.
وفي رسالة نشرت على منصة الإنترنت اليسارية المتطرفة «إنديميديا»، أكدت مجموعة تعلن نفسها مناهضة للنظام العسكري ومؤيدة للفوضوية مسؤوليتها عن استهداف مجمع يضم شركات ومؤسسات علمية.
وأعلنت مجموعة مماثلة في أغسطس الماضي مسؤوليتها عن حريق متعمد استهدف شبكة السكك الحديد الألمانية في الموقع نفسه.
وامس، أقرت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حماية البنى التحتية، بشكل خاص من أعمال التخريب.
