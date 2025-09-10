الجيش النيبالي يسيطر على كاتماندو ويبدأ حوارا حول مستقبل البلاد

استعاد الجيش النيبالي أمس السيطرة على العاصمة كاتماندو بعد يومين من أعمال شغب كانت الأكثر عنفا منذ عشرين عاما وأرغمت رئيس الوزراء على الاستقالة وفتحت النقاش حول المستقبل السياسي للبلاد.بدأت الاضطرابات الاثنين عندما قمعت الشرطة بعنف الاحتجاجات المنددة بحجب وسائل التواصل الاجتماعي وفساد النخبة، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة المئات في جميع أنحاء البلاد.رغم إنهاء حجب مواقع التواصل مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب وقطع وعود بفتح تحقيق في عنف الشرطة واستقالة رئيس الوزراء، عمد متظاهرون تجمعوا تحت راية جيل الألفية المسمى «جيل زي» إلى تخريب المباني العامة ومساكن القادة ورموز السلطة الأخرى.وأضرمت النيران في مبنى البرلمان وكذلك منزل رئيس الوزراء المستقيل.وامس، باشر قائد الجيش النيبالي أشوك راج سيغدل محادثات مع شخصيات عديدة بينهم مملثون عن المحتجين بحسب ما ذكر متحدث باسم الجيش لـ «فرانس برس».وناشد قائد الجيش النيبالي المحتجين «التوقف والدخول في حوار».وحث الرئيس النيبالي رامشاندرا بوديل «الجميع بمن فيهم المحتجون على التعاون للتوصل إلى حل سلمي للوضع المتأزم».وقالت شوشيلا كاركي الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، أعلى محكمة في البلاد، لـ «فرانس برس»: «على الجهات المعنية أن تتكاتف لإيجاد مخرج للأزمة. البرلمان باق».ويرد اسم هذه القاضية البالغة من العمر 73 عاما لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة.كما ورد اسم المهندس ومغني الراب السابق باليندرا شاه، رئيس بلدية كاتماندو منذ عام 2022، البالغ من العمر 35 عاما، كإحدى الشخصيات السياسية الرئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة. وكتب باليندرا شاه على فيسبوك متوجها للشباب «كونوا مستعدين.. لتولي زمام الأمور».وأوضح كيه بي شارما أولي الذي عاد إلى السلطة العام الماضي، أنه يستقيل «ليتم اتخاذ خطوات نحو حل سياسي».على الأرض طبّق الجيش بصرامة حظر التجول المفروض حتى إشعار آخر لإعادة الهدوء إلى العاصمة التي شلّت تماما مع إغلاق الشركات والمدارس والمتاجر.وسيّر جنود نيباليون أمس دوريات في شوارع كاتماندو. ودعا الجنود عبر مكبّرات الصوت إلى الالتزام بحظر للتجوّل أثناء الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد في وقت مرّت حاملات جنود مصفحة من أمام هياكل مركبات وأبنية متفحّمة في الشوارع التي بدت هادئة إلى حد كبير.وحذر الجيش النيبالي من «الأنشطة التي قد تقود البلاد إلى الاضطرابات وانعدام الاستقرار».كما حذر الجيش من أن «التخريب والنهب والإحراق أو الهجمات ضد الأفراد والممتلكات باسم الاحتجاج سيتم التعامل معها على أنها جرائم تتم المعاقبة عليها».واستأنف مطار كاتماندو عملياته أمس، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني.

MENAFN10092025000130011022ID1110046487