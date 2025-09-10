الجيش النيبالي يسيطر على كاتماندو ويبدأ حوارا حول مستقبل البلاد

403
الجيش النيبالي يسيطر على كاتماندو ويبدأ حوارا حول مستقبل البلاد
استعاد الجيش النيبالي أمس السيطرة على العاصمة كاتماندو بعد يومين من أعمال شغب كانت الأكثر عنفا منذ عشرين عاما وأرغمت رئيس الوزراء على الاستقالة وفتحت النقاش حول المستقبل السياسي للبلاد.
بدأت الاضطرابات الاثنين عندما قمعت الشرطة بعنف الاحتجاجات المنددة بحجب وسائل التواصل الاجتماعي وفساد النخبة، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة المئات في جميع أنحاء البلاد.
رغم إنهاء حجب مواقع التواصل مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب وقطع وعود بفتح تحقيق في عنف الشرطة واستقالة رئيس الوزراء، عمد متظاهرون تجمعوا تحت راية جيل الألفية المسمى «جيل زي» إلى تخريب المباني العامة ومساكن القادة ورموز السلطة الأخرى.
وأضرمت النيران في مبنى البرلمان وكذلك منزل رئيس الوزراء المستقيل.
وامس، باشر قائد الجيش النيبالي أشوك راج سيغدل محادثات مع شخصيات عديدة بينهم مملثون عن المحتجين بحسب ما ذكر متحدث باسم الجيش لـ «فرانس برس».
وناشد قائد الجيش النيبالي المحتجين «التوقف والدخول في حوار».
وحث الرئيس النيبالي رامشاندرا بوديل «الجميع بمن فيهم المحتجون على التعاون للتوصل إلى حل سلمي للوضع المتأزم».
وقالت شوشيلا كاركي الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، أعلى محكمة في البلاد، لـ «فرانس برس»: «على الجهات المعنية أن تتكاتف لإيجاد مخرج للأزمة. البرلمان باق».
ويرد اسم هذه القاضية البالغة من العمر 73 عاما لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة.
كما ورد اسم المهندس ومغني الراب السابق باليندرا شاه، رئيس بلدية كاتماندو منذ عام 2022، البالغ من العمر 35 عاما، كإحدى الشخصيات السياسية الرئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة. وكتب باليندرا شاه على فيسبوك متوجها للشباب «كونوا مستعدين.. لتولي زمام الأمور».
وأوضح كيه بي شارما أولي الذي عاد إلى السلطة العام الماضي، أنه يستقيل «ليتم اتخاذ خطوات نحو حل سياسي».
على الأرض طبّق الجيش بصرامة حظر التجول المفروض حتى إشعار آخر لإعادة الهدوء إلى العاصمة التي شلّت تماما مع إغلاق الشركات والمدارس والمتاجر.
وسيّر جنود نيباليون أمس دوريات في شوارع كاتماندو. ودعا الجنود عبر مكبّرات الصوت إلى الالتزام بحظر للتجوّل أثناء الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد في وقت مرّت حاملات جنود مصفحة من أمام هياكل مركبات وأبنية متفحّمة في الشوارع التي بدت هادئة إلى حد كبير.
وحذر الجيش النيبالي من «الأنشطة التي قد تقود البلاد إلى الاضطرابات وانعدام الاستقرار».
كما حذر الجيش من أن «التخريب والنهب والإحراق أو الهجمات ضد الأفراد والممتلكات باسم الاحتجاج سيتم التعامل معها على أنها جرائم تتم المعاقبة عليها».
واستأنف مطار كاتماندو عملياته أمس، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني.
