إسرائيل تعلن استهداف أهداف عسكرية في اليمن ضمن عملية دق الأجراس

2025-09-10 11:14:12
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس شن غارات على «أهداف عسكرية» لجماعة الحوثي في اليمن في منطقتي صنعاء والجوف، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في بيان إن «طائرات مقاتلة لجيش الدفاع أغارت على أهداف عسكرية لنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي صنعاء والجوف».
وأضاف البيان أن من بين هذه الأهداف «معسكرات تم رصد عناصر عسكرية لنظام الحوثي داخلها إلى جانب مقر مديرية الإعلام العسكري للحوثيين بالإضافة إلى موقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية لنظام الحوثي».
ووفقا للبيان، فقد جاءت هذه الغارات في ضوء «الهجمات المتكررة التي ينفذها نظام الحوثي ضد إسرائيل والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض أرض نحو إسرائيل».
كما اتهم البيان الحوثيين باستخدام المعسكرات المستهدفة لـ«تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد إسرائيل، حيث احتوت هذه المعسكرات على غرف عمليات واستخبارات استخدمها نظام الحوثي».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان أكثر من 10 طائرات هاجمت 15 هدفا في أنحاء متفرقة من اليمن خلال عملية «دق الأجراس». واضافت الهيئة ان عملية «دق الأجراس» هي أطول طلعة جوية نفذها سلاح الجو منذ بداية الحرب.
من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهنا ضربة إلى الحوثيين مجددا ردا على استهدافهم مطار رامون، مضيفا، سنستمر بتوجيه ضرباتنا لكل من يهاجمنا وسنصل إليه.

MENAFN10092025000130011022ID1110046486

