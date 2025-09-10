إسرائيل تعلن استهداف أهداف عسكرية في اليمن ضمن عملية دق الأجراس

403
إسرائيل تعلن استهداف أهداف عسكرية في اليمن ضمن عملية دق الأجراس
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن الجيش الإسرائيلي أمس شن غارات على «أهداف عسكرية» لجماعة الحوثي في اليمن في منطقتي صنعاء والجوف، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في بيان إن «طائرات مقاتلة لجيش الدفاع أغارت على أهداف عسكرية لنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي صنعاء والجوف».
وأضاف البيان أن من بين هذه الأهداف «معسكرات تم رصد عناصر عسكرية لنظام الحوثي داخلها إلى جانب مقر مديرية الإعلام العسكري للحوثيين بالإضافة إلى موقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية لنظام الحوثي».
ووفقا للبيان، فقد جاءت هذه الغارات في ضوء «الهجمات المتكررة التي ينفذها نظام الحوثي ضد إسرائيل والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض أرض نحو إسرائيل».
كما اتهم البيان الحوثيين باستخدام المعسكرات المستهدفة لـ«تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد إسرائيل، حيث احتوت هذه المعسكرات على غرف عمليات واستخبارات استخدمها نظام الحوثي».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان أكثر من 10 طائرات هاجمت 15 هدفا في أنحاء متفرقة من اليمن خلال عملية «دق الأجراس». واضافت الهيئة ان عملية «دق الأجراس» هي أطول طلعة جوية نفذها سلاح الجو منذ بداية الحرب.
من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهنا ضربة إلى الحوثيين مجددا ردا على استهدافهم مطار رامون، مضيفا، سنستمر بتوجيه ضرباتنا لكل من يهاجمنا وسنصل إليه.
