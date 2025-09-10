وارسو والناتو ينددان باختراق روسي لأجوائها وموسكو تنفي مهاجمة أي أهداف في پولندا

أعلنت پولندا أمس أن مقاتلات عائدة لها أو لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أسقطت «أجساما معادية» بعد انتهاكات متكررة للمجال الجوي الپولندي خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، في سابقة لدولة عضو في الحلف منذ بدء الحرب.وفيما نفت موسكو مسؤوليتها، أعلن رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك أمام البرلمان أن وارسو العضو في «الناتو» والاتحاد الأوروبي رصدت «19 انتهاكا جويا.. وأكدنا إسقاط ثلاث مسيرات»، موضحا أن هذه الأرقام تبقى أولية عقب عملية استمرت «طوال الليل». وأكد عدم ورود أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى، معتبرا أن ذلك «استفزاز على نطاق واسع».وعثر على سبع مسيرات وحطام مقذوف لم يتم تحديد ماهيته بعد بحسب وزارة الداخلية الپولندية التي أضافت أن منزلا وسيارة تضررا في شرق البلاد. وطلبت وارسو من «الناتو» تفعيل المادة الرابعة من ميثاقه التي تلحظ عقد مشاورات بين الأعضاء في حال تعرض أحدهم للتهديد. واستدعت پولندا القائم بالأعمال الروسي أندري أورداش إلى وزارة الخارجية، وفق ما أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية في موسكو. وقال أورداش إن وارسو لم تقدم أدلة على أن الطائرات المسيرة التي أسقطت فجر أمس أتت من روسيا.في المقابل، أكد الجيش الروسي أنه لم يستهدف مواقع پولندية أثناء هجوم بالمسيرات على أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «لم تكن هناك أي نوايا لضرب أي أهداف في أراضي پولندا»، من دون تأكيد أو نفي دخول مسيراتها المجال الجوي الپولندي. وأضافت «نحن على استعداد لعقد مشاورات بشأن هذه المسألة مع وزارة الدفاع الپولندية».من جهته، كشف «الناتو» عن أن دفاعاته الجوية أسهمت في التصدي للمسيرات التي انتهكت المجال الپولندي.وقال الأمين العام للحلف مارك روته بعد اجتماع عاجل للدول الأعضاء «سواء كان ذلك متعمدا أم لا، فهو تصرف متهور وخطير».وأضاف أن رسالته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي «التوقف عن انتهاك المجال الجوي للحلفاء، واعلم أننا على أهبة الاستعداد.. وسندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي».بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثماني مسيرات روسية كانت «موجهة نحو» پولندا في الهجوم الذي أطلقت خلاله موسكو أكثر من 400 مسيرة وصاروخا على أوكرانيا. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو إلى «الكف عن الهروب إلى الأمام»، في حين قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن «انتهاك» روسيا يبدو «متعمدا» وهو «أخطر انتهاك للمجال الجوي الأوروبي من قبل موسكو منذ بداية الحرب».كذلك، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن موسكو ارتكبت انتهاكا «متهورا وغير مسبوق» بانتهاك المجال الجوي لپولندا.من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يشعر «بالقلق» إزاء «عمل خطير للغاية قامت به روسيا ويذكرنا فقط بعدم اكتراث الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين الواضح للسلام».

