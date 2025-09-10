وارسو والناتو ينددان باختراق روسي لأجوائها وموسكو تنفي مهاجمة أي أهداف في پولندا

403
وارسو والناتو ينددان باختراق روسي لأجوائها وموسكو تنفي مهاجمة أي أهداف في پولندا
أعلنت پولندا أمس أن مقاتلات عائدة لها أو لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أسقطت «أجساما معادية» بعد انتهاكات متكررة للمجال الجوي الپولندي خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، في سابقة لدولة عضو في الحلف منذ بدء الحرب.
وفيما نفت موسكو مسؤوليتها، أعلن رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك أمام البرلمان أن وارسو العضو في «الناتو» والاتحاد الأوروبي رصدت «19 انتهاكا جويا.. وأكدنا إسقاط ثلاث مسيرات»، موضحا أن هذه الأرقام تبقى أولية عقب عملية استمرت «طوال الليل». وأكد عدم ورود أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى، معتبرا أن ذلك «استفزاز على نطاق واسع».
وعثر على سبع مسيرات وحطام مقذوف لم يتم تحديد ماهيته بعد بحسب وزارة الداخلية الپولندية التي أضافت أن منزلا وسيارة تضررا في شرق البلاد. وطلبت وارسو من «الناتو» تفعيل المادة الرابعة من ميثاقه التي تلحظ عقد مشاورات بين الأعضاء في حال تعرض أحدهم للتهديد. واستدعت پولندا القائم بالأعمال الروسي أندري أورداش إلى وزارة الخارجية، وفق ما أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية في موسكو. وقال أورداش إن وارسو لم تقدم أدلة على أن الطائرات المسيرة التي أسقطت فجر أمس أتت من روسيا.
في المقابل، أكد الجيش الروسي أنه لم يستهدف مواقع پولندية أثناء هجوم بالمسيرات على أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «لم تكن هناك أي نوايا لضرب أي أهداف في أراضي پولندا»، من دون تأكيد أو نفي دخول مسيراتها المجال الجوي الپولندي. وأضافت «نحن على استعداد لعقد مشاورات بشأن هذه المسألة مع وزارة الدفاع الپولندية».
من جهته، كشف «الناتو» عن أن دفاعاته الجوية أسهمت في التصدي للمسيرات التي انتهكت المجال الپولندي.
وقال الأمين العام للحلف مارك روته بعد اجتماع عاجل للدول الأعضاء «سواء كان ذلك متعمدا أم لا، فهو تصرف متهور وخطير».
وأضاف أن رسالته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي «التوقف عن انتهاك المجال الجوي للحلفاء، واعلم أننا على أهبة الاستعداد.. وسندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي».
بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثماني مسيرات روسية كانت «موجهة نحو» پولندا في الهجوم الذي أطلقت خلاله موسكو أكثر من 400 مسيرة وصاروخا على أوكرانيا. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو إلى «الكف عن الهروب إلى الأمام»، في حين قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن «انتهاك» روسيا يبدو «متعمدا» وهو «أخطر انتهاك للمجال الجوي الأوروبي من قبل موسكو منذ بداية الحرب».
كذلك، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن موسكو ارتكبت انتهاكا «متهورا وغير مسبوق» بانتهاك المجال الجوي لپولندا.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يشعر «بالقلق» إزاء «عمل خطير للغاية قامت به روسيا ويذكرنا فقط بعدم اكتراث الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين الواضح للسلام».
